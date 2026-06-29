Prema dostupnim opisima, sustav može stvoriti vodenu zavjesu široku oko 300 metara, a noću se efekt pojačava rasvjetom i laserima
MOSTOVI KINE
Nevjerojatno: Najviši most na svijetu ima vodopad. Evo zašto
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Kina je već godinama zemlja najvećih mostova, ali Huajiang Grand Canyon Bridge u pokrajini Guizhou izdvaja se čak i u toj konkurenciji. Novi viseći most uzdiže se 625 metara iznad rijeke Beipan, što ga čini najvišim mostom na svijetu ako se mjeri udaljenost kolnika od tla ili vode ispod njega. Dug je 2890 metara, a glavni raspon između tornjeva iznosi 1420 metara.
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