Velike promjene u izgledu nisu mu bile potrebne. Renault Megane i nakon četiri godine izgleda prilično svježe i još dosta ekstravagantno tako da je redizajnom dobio diskretne promjene na prednjem dijelu, minimalne promjene na odbojniku straga te također minimalno obnovljenu unutrašnjost. Jedna od novosti koja je stigla redizajnom je i nova boja koja, ruku na srce, nije za svakoga, no izgleda vrlo atraktivno, a istodobno i diskretno.

U unutrašnjosti je testirani Megane zaista luksuzan i napredan automobil. Veliki uspravni dodirni zaslon uvelike podiže dojam, kao i pregledni i napredni digitalni instrumenti prepuni funkcija. Tu je i head-up zaslon kao dašak luksuza iz viših klasa. Ergonomija je vrhunska, a posebno nam se svidjela raskošna ponuda prostora po kojoj je Megane u samom vrhu klase. Kvaliteta izrade i kvaliteta materijala je besprijekorna, pogotovo u ovom bogato opremljenom modelu u kojim ćete na sjedalima naći i umjetnu kožu.

Megane privlači i lakoćom korištenja. Digitalni instrumenti se konfiguriraju jednostavno, infotainment je vrlo logičan i, također, jednostavan za korištenje. Unatoč tome što je prepun funkcijama.

U vožnji je Megane pravi svestrani auto. Udobnost je vrhunska i rijetko koji kompaktni auto će tako uglađeno kliziti po autocesti i, s druge strane, vrhunski se nositi s lošim cestama i "ležećim policajcima". No to što je udoban ne znači da je previše mekan. Ovjes je odlično odmjeren i dobro se ponaša i kada jurite zavojima. Ovjes je zapravo najbolji dio ovog auta.

Vrlo dobar je i motor. Benzinac obujma 1,3 litre već je neko vrijeme standardna opcija u mnogim autima iz Renault - Nissan alijanse i pokazao se vrlo pouzdanim. Ono što nam se najviše sviđa je njegova elastičnost. Uvijek je na raspolaganju vrlo velika količina okretnog momenta i imate dojam da je auto još dosta snažniji od svojih 140 KS. Ubrzanja su odlična, čak i pri velikim brzinama.

Automatski mjenjač sa sedam brzina prilično je brz, no ne i savršeno uglađen. Posebno se to osjeti prilikom naglog kretanja ili agresivnije vožnje gdje se znaju javljati nešto izrađeniji trzajevi. Vozite li se umjereno ništa od toga nećete osjetiti.

Potrošnja je također u redu. Uz nježnu vožnju kombinirano smo trošili 6,1 litara, a uz agresivniji stil vožnje manje od osam. U gradu je prosječna potrošnja bila 7,4 l/100 kilometara. Dobri rezultati za prilično snažan benzinski motor.

Megane je odličan obiteljski auto. Dobro se snalazi u svim situacijama. U gradu je okretan, udoban i štedljiv, a na putovanjima uz štedljivost i udobnost do izražaja dolazi i vrlo dobra zvučna izolacija. Cijena testnog modela prilično je visoka, no to je zbog izuzetno bogate opreme. Umjerenije verzije sa 115 KS (dizel i benzin) mogu biti 60 do 70 tisuća kuna jeftinije, a još uvijek imaju sve što je

potrebno.



Važnija oprema Renault Megane TCe 140 EDC Edition One

Alunaplatci 16", automatska dvozonska klima, presvlake sjedala s umjetnom kožom, dodirni zaslon 9,3", digitalni instrumenti 10", head-up zaslon, sustav kamera za parkiranje od 360 stupnjeva, prednji i stražnji parkirni senzori, LED svjetla...