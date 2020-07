Nijemci traže sankcije protiv Rusije zbog hakerskog napada na Bundestag prije pet godina

<p>Njemačka vlada je zemljama članicama<strong> Europske unije </strong>predložila sankcije protiv<strong> Rusije </strong>zbog hackerskog napada na<strong> Bundestag </strong>prije pet godina, javlja Njemačka novinska agencija (dpa) u nedjelju.</p><p>- Njemačka vlada polazi od toga da je u hakerski napad na IT mrežu Bundestaga u svibnju 2015. bio umiješan jedan djelatnik obavještajne službe ruske vojske GRU. Zbog toga je vlada svojim partnerima iz EU-a predložila uvođenje zajedničkih sankcija protiv Moskve - javlja dpa pozivajući se na odgovor koji je zastupnički klub stranke Ljevica dobio na upit njemačkoj vladi.</p><p>Njemačka vlada traži uvođenje sankcija pozivajući se na okvir Vijeća EU-a iz 2017. kojim se omogućuje uvođenje mjera za odvraćanje od kibernetičkih napada.</p><p>- Njemačka vlada je prijedloge za sankcije protiv Rusije potkrijepila obilnim paketom dokaza do kojih su došli istražni organi i podacima obavještajnih službi - stoji u odgovoru njemačke vlade zastupničkom klubu Ljevice.</p><p>Glasnogovornik Europske unije je rekao kako zemlje članice mogu podnositi prijedloge za sankcije o kojima onda mora jednoglasno odlučiti Vijeće EU-a.</p><p>Njemačka kancelarka je svojedobno, oslanjajući se na rezultate istrage govorila o "nečuvenom i skandaloznom" slučaju.</p><p>Glasnogovornik zastupničkog kluba Ljevice za pitanja EU-a, Andrej Hunko smatra da je uvođenje sankcija "krivi odgovor" na ovakve napade. On, osim toga, strahuje da je poveznica koja vodi prema Rusiji možda "lažna i namjerno postavljena".</p><p>Glavno državno odvjetništvo u Karlsruheu je početkom svibnja podiglo optužnicu protiv ruskog državljanina Dmitrija Badina kojeg se sumnjiči da je kao pripadnik jedne hakerske skupine sudjelovao u napadu na IT mrežu Bundestaga.</p><p>Tom prilikom je, kako se pretpostavlja, velika količina podataka, prije svega elektronske pošte zastupnika, prebačena na jedan server u inozemstvu.</p>