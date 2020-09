Nikad bolji Sandero: Dacia otkrila novu generaciju jednog od najjeftinijih auta na tržištu

Dacia Sandero je trenutno uvjerljivo najjeftiniji auto gradske klase u Hrvatskoj, a manju cijenu ima samo jedan model niže klase, Renault Twingo. Zbog toga će i novi Sandero biti jako zanimljiv kupcima

<p>Osam godina od premijere prošle generacije stiže nam nova Dacia Sandero. Automobil koji je popularnost stekao zbog niske cijene, jednostavnosti, dobre ponude prostranosti i visoke razine pouzdanosti u novoj generaciji ne odstupa od tih vrijednosti. A kao i u prošloj generaciji, klasični Sandero dobio je i svoju crossover verziju Stepway.</p><p><strong>Pogledajte video novi Sandero:</strong></p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p><br/> <br/> Dizajn Sandera je potpuno prerađen, no oblik je još uvijek vrlo prepoznatljiv, dopadljiv ali i nenametljiv te jednostavan. Glavno dizajnersko obilježje novog Sandera su prednja i stražnja svjetla s novim LED svjetlosnim potpisom u obliku vodoravno položenog slova Y. Auto izgleda dinamičnije zbog veće širine, i jedan centimetar smanjene visine. Dugačak je 409 cm, Na svim razinama opreme kao novost se nude i prednja svjetla koja su potpuno U LED tehnologiji. </p><p><strong>Pogledajte video novi Sandero Stepway:</strong></p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p><br/> Stepway sada izgleda mnogo atraktivnije i više nalikuje na pravi SUV od prethodnika. U odnosu na klasični Sandero on je sada povišen za čak 4 centimetara. Od podloge je udaljen 17,4 centimetara što je udaljenost na razini pravih malih SUV-ova.</p><p><br/> Također, Sandero Stepway je potpuno dizajnerski promijenjen u odnosu na klasični Sandero. Sprijeda Sandero i Sandero Stepway dijele jedino ista svjetla, a straga su zajednička svjetla i vrata prtljažnika. Sve ostalo je na Stepwayu drugačije, pa su ga u Daciji bez problema mogli predstaviti i kao potpuno samostalni model. </p><p><br/> <br/> Na krovu Stepway ima uzdužne noseće koji se za nekoliko sekundi jednostavno mogu transformirati u poprečne. Tako kupac Stepwaya ne treba kupovati dodatne krovne nosače. U unutrašnjosti novi Sandero i Sandero Stepway se po ponudi prostora ne razlikuju ali se razlikuju po dizajnu. Stepway ima presvlake sa svojim logom i dodatne narančaste prošive na sjedalima te narančaste plastične umetke na konzoli i u vratima. </p><p><br/> U unutrašnjosti je u oba modela podignuta kvaliteta materijala i izrade. Na prednjoj konzoli koja sada izgleda mnogo atraktivnije i kvalitetnije izrađena ima umetaka od tekstila, a oni se nalaze i na vratima. Ploča s instrumentima je analogna, no ona u sredini sad ima kvalitetniji zaslon. Komade klima uređaja su slične kao i na aktualnom Dusteru, na upravljaču je mnogo više tipki...</p><p><br/> <br/> Nude se i tri različita infotainment sustava. Osnovni je prilično inovativan. Može koristiti mobilni telefon kao upravljačku jedinicu za sve svoje funkcije. Telefon se smješta u predviđeni otvor na sredini prednje konzole i povezuje s automobilom. Njime se tada može upravljati radiom, navigacijom i drugim funkcijama. Kako bi vožnja bila sigurna funkcijama se upravlja pomoću tipki na volanu i ručice iza volana. I kad telefon nije spojen i dalje je moguće koristiti radio ili puštati glazbu s USB-a.<br/> <br/> Tu su i dva infotainment sustava s klasičnim dodirnom zaslonima. Slabiji sustav Media Display ima zaslon dijagonale 8 inča te je kompatibilan sa sustavima Android auto i Apple Car Play. Ima četiri zvučnika. Najbogatiji sustav Media Nav ima šest zvučnika i isti zaslon od 8 inča, no opremljen je i navigacijom te bežičnim spajanjem na sustave Apple Car Play i Android Auto.</p><p><br/> <br/> I do sada je Sandero bio jedan od najprostranijih auta gradske klase, a novo izdanje ima još raskošniju ponudu prostora. Na stražnjoj klupi sad ima čak 4 cm više prostora za noge. Sandero tako nudi najviše prostora na stražnjoj klupi u svojoj klasi. I prtljažnik je s 328 litara među najvećima u gradskoj klasi. Stručnjaci Dacie su mnogo pažnje posvetili i komforu u kabini. Tako je sada lakše naći dobru poziciju sjedenja, a sjedala su udobnija. </p><p><br/> <br/> Oprema je mnogo bogatija. U seriji su sada putno računalo, tempomat i automatsko paljenje svjetla. U bogatijim razinama opreme ili kao dodatna oprema nude se nova automatska klima s digitalnim zaslonima grijana prednja sjedala, električna parkirna kočnica, parkirni senzori sprijeda i straga, kamera za parkiranje, stakleni krovni otvor... I sigurnosna oprema je mnogo bogatija. Sandero tako nudi sustav automatskog kočenja u nuždi, sustav za nadzor mrtvog kuta...</p><p><br/> <br/> U ponudi će isprva biti tri benzinska motora, a svi imaju tri cilindra . Osnovni atmosferski motor ima 65 KS. Snažnija turbo verzija razvija 90 KS, a vrh ponude je poznati motor od 100 KS koji može raditi na benzin ili na plin. Osnovni model ima peterobrzinski ručni mjenjač. Verzija s 90 KS može se dobiti sa šesterobrzinskim ručnim ili CVT automatskim mjenjačem bez brzina. Najsnažnija verzija dolazi isključivo sa šesterobrzinskim ručnim mjenjačem. Detaljne tehničke podatke Dacia još nije objavila. </p><p><br/> <br/> Usporedno s Sanderom Dacia je predstavila i novi limuzinski Logan s prtljažnikom od 528 litara, no on se neće prodavati na većini europskih tržišta pa tako ni kod nas. Prve isporuke novog Sandera u Hrvatskoj očekuju se u siječnju iduće godine, a cijene još nisu objavljene. Pretpostavlja se da bi cijene trebale ostati na sličnoj razini kao i do sada, a sigurno je da će Sandero i dalje ostati najjeftiniji auto u klasi. </p>