Njima nema bijega: Policija u Dubaiju kriminalce će loviti i Lamborghinijem s 920 'konja'

Policija u Dubaiju predstavila je najnoviji dodatak svojoj luksuznoj floti vozila. Riječ je o hibridnom superautomobilu Lamborghini Temerario koji će patrolirati najprometnijim turističkim lokacijama u gradu. Novi model nastavlja dugu tradiciju korištenja egzotičnih automobila u svrhu promocije i približavanja policije građanima i turistima.

Moćni hibridni sustav

Najnovije pojačanje turističke policije Dubaija donosi impresivne performanse zahvaljujući naprednom hibridnom pogonu. Lamborghini Temerario ispod poklopca skriva 4,0-litreni twin-turbo V8 motor koji u kombinaciji s tri elektromotora razvija ukupno 920 konjskih snaga. Ova kombinacija omogućuje ubrzanje od nula do 100 km/h u svega 2,7 sekundi, dok najveća brzina iznosi oko 340 km/h.

Zanimljivo je da ovaj automobil, unatoč svojim trkaćim karakteristikama, neće sudjelovati u policijskim potjerama. Njegova glavna uloga je patroliranje u prepoznatljivim bijelo-zelenim bojama na lokacijama gdje se okuplja velik broj ljudi.

Dubai Police adds the 920-hp Lamborghini Temerario to its luxury patrol fleet, strengthening its security and tourism presence, enhancing policing capabilities, and connecting with residents and visitors across the city. #DubaiPoliceLuxuryPatrols #TouristPolice https://t.co/sckpkHQ9FE — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) October 15, 2026

Pripadnici turističke policije koristit će ga kako bi poboljšali vidljivost i pristupačnost snaga reda. Na taj način policija želi stvoriti opušteniju atmosferu u kojoj se prolaznici osjećaju ugodno kada prilaze službenicima.

Fokus na zajednicu i turiste

Korištenje superautomobila u Dubaiju započelo je još 2013. godine modelom Lamborghini Aventador, a od tada su se u floti našli i Bugatti Veyron, Ferrari FF, Aston Martin One-77 te nedavno i Mansory Ferrari 812 Superfast. Temerario se savršeno uklapa u tu viziju i tradiciju.

Ravnatelj Općeg odjela za kriminalistička istraživanja, brigadir Saeed Al Hajri, istaknuo je kako ova flota predstavlja inovativan pristup radu policije. Prema njegovim riječima, cilj je spojiti sigurnosnu prisutnost s angažmanom u zajednici.

​- Naše stalno partnerstvo s policijom u Dubaiju odražava snažan odnos između Lamborghinija i Ujedinjenih Arapskih Emirata - izjavio je Martino Picotti, generalni direktor Lamborghinija za Abu Dhabi i Dubai.

Pukovnik Mohammad Abdulrahman Abdulwahid, voditelj odjela turističke policije, dodao je da odjel ostaje fokusiran na usvajanje inicijativa koje odražavaju jedinstven karakter Dubaija.

Različiti pristupi u svijetu

Uvođenje hibridnih modela poput Temerarija ukazuje na širi trend u kojem policijske snage uključuju tehnološki naprednija i ekološki svjesnija vozila u svoje flote. Ipak, pristup se razlikuje ovisno o državi.

Naime, talijanska državna policija također je nedavno nabavila Lamborghini Temerario, ali s potpuno drugačijom namjenom. Dok Dubai koristi svoje egzotične automobile prvenstveno za kontakt s javnošću, talijanske vlasti svoj model koriste za hitne misije.

U Italiji će se ovaj moćni automobil koristiti za brzi transport organa i medicinskih potrepština. To jasno pokazuje kako se nevjerojatne performanse modernih superautomobila mogu iskoristiti za različite ciljeve u službi građana.