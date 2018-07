Nova pravila: Zavladala panika, znat će se koliko stvarno troše

Od rujna ove godine na snagu stupa novi protokol za mjerenje potrošnje osobnih automobila WLTP. Osim što mnogo realnije prikazuje potrošnju automobila, proizvođačima stvara velike probleme.

Naime, zbog veće deklarirane potrošnje lošije su i vrijednosti ispušnih plinova pa tako neki automobili ne mogu proći novu Euro 6d-TEMP normu. Zbog toga se proizvodnja mnogih modela privremeno ugasila, a proizvođači koji se očito nisu na vrijeme pripremili grčevito pokušavaju riješiti taj problem.

Za razliku od nekih, u Opelu su s pripremama za uvođenje WLTP-a započeli još 2015. godine i danas više od 90 izvedbi Opelovih automobila prolazi novu ekološku normu uz novu metodu mjerenja potrošnje.

Među tih 90 izvedbi su i sve motorizacije Opelovih SUV-ova pa smo zbog toga isprobali i provjerili kako je Opelu to uspjelo.

Motore koji nisu mogli proći buduću ekološku normu zamijenili su novi, a neki motori su modificirani. Opel Mokka X je tako dobio novi 1,4-litreni benzinski turbo snage 120 KS koji karakterizira vrlo uglađen rad. Najmanji Opelov SUV Crossland X dobio je novi dizelski motor. Dosadašnji 1,6-litreni agregat zamijenio je novi 1,5-litreni koji razvija 102 KS. Motor je uglađeniji, ali i mnogo življi od dosadašnje izvedbe s 99 KS, štedi poput dizelaša, no u vožnji više nalikuje na benzinca. I veliki Opel Grandland X dobio je novi 1,5-litreni motor, no u jačoj izvedbi, sa 130 KS. Kako bi ostvarili nižu potrošnju, u Opelu su uveli i nove automatske i ručne mjenjače.

Svi novi motori u prodaji bi se trebali naći do početka rujna.

Kako će se sve odraziti na potrošnju?

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

WLTP protokolom, koji je mnogo stroži i realniji od dosadašnjeg NEDC sustava mjerenja potrošnje, podaci o tvorničkoj potrošnji goriva bit će mnogo realniji. Primjerice, Opelov dizelaš koji je do sada imao tvorničku potrošnju od 3,3 do 4,2 l/100 km, po novome protokolu troši 4,3-6,4 l/100 km. Naravno, to ne znači da se potrošnja povećala, nego da su rezultati mjerenja bliži stvarnosti. WLTP u obzir uzima i pojedine izvedbe automobila ovisno o ugrađenoj opremi. Tako će model s najbogatijim paketom opreme imati veću prikazanu potrošnju od osnovnog jer je teži i samim time realno više troši. Iako zbog novih mjerenja jako raste i deklarirana emisija CO2, to za sada neće utjecati na trošarine koje će se do daljnjega računati po staroj normi.

Novi 8-brzinski automatik

Dok mnogi konkurenti uvode mjenjače s dvostrukom spojkom, u Opelu ostaju vjerni klasičnim automaticima što je bolje rješenje kad je u pitanju komfor. Novi mjenjač koji je ranije debitirao u Peugeotima radi vrlo uglađeno i brzo. U Opelu se nudi u Grandlandu X, i to u kombinaciji s 1,2-litrenim benzinskim motorom sa 130 KS te s dizelašima snage 130 i 177 KS.

Benzinci s novim filterima

Kako bi ispunjavali ekološke norme, i benzinci moraju imati filtar čestica koji je do sada bio sastavni dio modela s dizelskim motorima. Kod 1,2-litrenog benzinskog motora s tri cilindra filtar je smješten do katalizatora i zajedno s njim zauzima otprilike jednak volumen kao nekad sam katalizator. Sustav radi potpuno autonomno i vozač se za njega ne mora brinuti.