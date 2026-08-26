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Nove Huawei FreeClip slušalice mogu čuvati i vaše naušnice

Piše Ivan Hruškovec,
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Nove Huawei FreeClip slušalice mogu čuvati i vaše naušnice
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Foto: Huawei
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Kutijica za punjenje ima zaobljen oblik i sjajnu završnu obradu, a njezin je unutarnji prostor povećan za 20 posto u odnosu na model FreeClip 2. Prema navodima proizvođača, u kutijicu se uz slušalice mogu smjestiti i manji predmeti poput naušnica.

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Huawei je na hrvatskom tržištu predstavio nove bežične slušalice FreeClip 2 S, koje su od 26. kolovoza dostupne u dvije boje, Deepsea Blue i Space Silver. Riječ je o novoj generaciji Huaweijevih open-ear slušalica s kopčom, koncepta koji je tvrtka prvi put predstavila 2023. godine. FreeClip 2 S zadržavaju otvoreni način nošenja, a u odnosu na prethodne modele donose promjene u materijalima, dizajnu i prilagodbi zvuka okolini.

Kutijica za punjenje ima zaobljen oblik i sjajnu završnu obradu, a njezin je unutarnji prostor povećan za 20 posto u odnosu na model FreeClip 2. Prema navodima proizvođača, u kutijicu se uz slušalice mogu smjestiti i manji predmeti poput naušnica.

Svaka slušalica teži 5,1 gram, dok je Airy C-bridge, dio koji povezuje elemente slušalice, izrađen od silikona. Huawei navodi da je materijal 25 posto mekši od onoga korištenog kod modela FreeClip 2.

Foto: Huawei

Jedna od glavnih novih funkcija je Adaptive Volume, algoritam koji automatski prilagođava glasnoću ovisno o okolnoj buci. Slušalice koriste Huaweijev audiočip treće generacije i NPU procesor za obradu funkcija temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Sustav prati razinu buke u okolini i glasnoću sadržaja koji se reproducira te na temelju tih podataka automatski mijenja glasnoću. Cilj je prilagoditi reprodukciju različitim okruženjima, primjerice javnom prijevozu ili tišem prostoru.

Huawei FreeClip 2 S od danas su dostupne na hrvatskom tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 229 eura.

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