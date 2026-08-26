Kutijica za punjenje ima zaobljen oblik i sjajnu završnu obradu, a njezin je unutarnji prostor povećan za 20 posto u odnosu na model FreeClip 2. Prema navodima proizvođača, u kutijicu se uz slušalice mogu smjestiti i manji predmeti poput naušnica.
Nove Huawei FreeClip slušalice mogu čuvati i vaše naušnice
Huawei je na hrvatskom tržištu predstavio nove bežične slušalice FreeClip 2 S, koje su od 26. kolovoza dostupne u dvije boje, Deepsea Blue i Space Silver. Riječ je o novoj generaciji Huaweijevih open-ear slušalica s kopčom, koncepta koji je tvrtka prvi put predstavila 2023. godine. FreeClip 2 S zadržavaju otvoreni način nošenja, a u odnosu na prethodne modele donose promjene u materijalima, dizajnu i prilagodbi zvuka okolini.
Kutijica za punjenje ima zaobljen oblik i sjajnu završnu obradu, a njezin je unutarnji prostor povećan za 20 posto u odnosu na model FreeClip 2. Prema navodima proizvođača, u kutijicu se uz slušalice mogu smjestiti i manji predmeti poput naušnica.
Svaka slušalica teži 5,1 gram, dok je Airy C-bridge, dio koji povezuje elemente slušalice, izrađen od silikona. Huawei navodi da je materijal 25 posto mekši od onoga korištenog kod modela FreeClip 2.
Jedna od glavnih novih funkcija je Adaptive Volume, algoritam koji automatski prilagođava glasnoću ovisno o okolnoj buci. Slušalice koriste Huaweijev audiočip treće generacije i NPU procesor za obradu funkcija temeljenih na umjetnoj inteligenciji.
Sustav prati razinu buke u okolini i glasnoću sadržaja koji se reproducira te na temelju tih podataka automatski mijenja glasnoću. Cilj je prilagoditi reprodukciju različitim okruženjima, primjerice javnom prijevozu ili tišem prostoru.
Huawei FreeClip 2 S od danas su dostupne na hrvatskom tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 229 eura.
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