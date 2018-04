Nove promjene u WhatsAppu: Uskoro ga neće moći imati svi

WhatsApp je u srijedu najavio kako njihovu aplikaciju u Europskoj uniji više neće moći koristiti oni koji su mlađi od 16 godina.

Korisnici sada moraju imati 13 godina, kao i na Facebooku (koji je njihov vlasnik), ali popularni servis za poruke odlučio je promijeniti pravila uopči uvođenja GDPR-a, europske Opće uredbe o zaštiti podataka, koja na snagu stupa u svibnju.

U službenom priopćenju oko novih pravila korištenja nisu pojasnili kako će kontrolirati tko ima više ili manje od 16 godina, a trenutno korisnike ni ne ispituju koliko imaju godina te ne uspoređuju te podatke s profilima na Facebooku ili Instagramu. U drugim zemljama ostaje pravilo o 13 godina.

Tako i dodaju da ne traže nova prava na prikupljanje osobnih podataka, već im je cilj samo da objasne kako koriste i štite one ograničene podatke koje imaju. I ranije se spominjalo kako WhatsApp planira dijeliti podatke, odnosno bliže surađivati s Facebookom i njihovim drugim kompanijama, no sada samo dodaju kako im je to i dalje u planu te da će više o tome reći kad će znati što i kako planiraju.

Među drugim promjenama, korisnici će uskoro moći skinuti i podatke koje WhatsApp ima o njima, a to se odnosi na tip uređaja, kontakte, blokirane kontakte, grupe, ali ne i same poruke. To je mogućnost koja je odvojena, ali također vam je dostupna.