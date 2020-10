Novi 128ti napada GTI klasu i podsjeća na slavne BMW-e

BMW kod ovog modela nije pretjerivao s konjskim snagama i skupom tehnologijom kao kod raznih M izvedbi Serija 1 i 2 . Novi 128ti je razuman sportski auto po mjeri pravih ljubitelja brzih kompakta

<p>Ovako interesantan automobil iz BMW-ovih pogona nije izašao već godinama. Novi 128ti ne puca od snage kao brojne recentne M varijante serija 1 i 2 koje su nerijetko imale ili imaju 320, 340, pa čak i do 450 KS (aktualni M2), već pruža sportski užitak s manje konjskih snaga i za mnogo manju cijenu. Novi 128ti možda najbolje podsjeća na modele 318is koji su krajem osamdesetih i devedesetih bili odličan odgovor BMW-a na popularnost Golfa GTI i sličnih sportskih kompakta. </p><p>Poput 318is, i novi 128ti cilja upravo najbolje aktualne kompaktne sportske aute poput Renaulta Meganea RS, Hyundaija i30N, Golfa GTI-a, Forda Focusa ST...A za taj zadatak BMW ga je dobro naoružao.</p><p>Poput konkurenata 128ti ima prednji pogon, a za bolji prijenos snage na podlogu tu je mehanička blokada diferencijala. Dvolitreni četverocilindrični motor preuzet je iz modela M135i xDrive, no u ovom autu razvija 41 KS manje, odnosno 265 KS. Odlična mjera za konkurente na koje ovaj auto cilja. Jedino što odskače od konkurencije je mjenjač. BMW, naime, ne nudi ručni mjenjač već 128ti serijski dolazi s osmerobrzinskim automatskim Steptronic mjenjačem. </p><p>Ubrzanje do 100 km/h traje 6,1 sekundu, a maksimalna brzina je ograničena na 250 km/h. No nije sve samo u ubrzanju i brzini. Novi 128ti izgleda vrlo dobro, baš onako kako bi auto ove klase trebao izgledati. Upadljivi crveni detalji jasno ističu sportski karakter, no onaj kome se ne sviđaju može kupiti auto bez njih. Svjetla su blago zatamnjena, sportski naplatci imaju promjer 18", a straga je crni difuzor iz kojeg vire dvije velike ispušne cijevi promjera 90 mm. BMW se, naravno, pobrinuo i za dobar zvuk te za ovaj auto preradio ispušni sustav.</p><p>Osjetno je modificiran i ovjes u podnosu na običnu Seriju 1. Auto je spušten 10 mm, a ovjes je krući i tvrđi. Kočnice su, pak, preuzete s M135i. Zbog toga što nema pogon na sve kotače 128ti je oko 80 kilograma lakši od M135i, što bi se itekako trebalo pozitivno odraziti na vozne karakteristike. </p><p>Cijenom će novi BMW biti osjetno jeftiniji od M135i. U Njemačkoj košta od 41.500 eura što je oko 7000 eura jeftinije od M verzije. Cijene za Hrvatsku nisu objavljene, no jasno je da će 128ti biti dosta skuplji od Golfa i društva. Očekivano, ipak je to BMW.</p><p> </p>