Riječ je o redizajnu BMW-ove luksuzne perjanice, no promjene su dublje od uobičajenog osvježenja dizajna i opreme
PREMIJERA
Novi BMW serije 7 stigao u Hrvatsku i ima 'domaće' baterije: Ovako se kreću cijene
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Obnovljeni BMW serije 7 predstavljen je hrvatskoj publici u novouređenom salonu Tomić & Co. u Zagrebu, prostoru površine 722 četvorna metra uređenom prema najnovijem BMW-ovu prodajnom konceptu. Premijera je održana jučer, a na hrvatsko tržište nova Serija 7 stiže ovog mjeseca. Prve će biti dostupne potpuno električne izvedbe i7 i osnovni benzinski 740 xDrive, dok dizelska i plug-in hibridna verzija slijede kasnije, do kraja godine.
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