Novi BYD je velik i luksuzan poput Mercedesove S-Klase

BYD priprema novi top model u svojoj ponudi. Velika limuzina zasad je poznata pod kineskim imenom Da Han, a smjestit će se iznad aktualnog Hana i postati najprestižniji model obitelji Dynasty. Stizat će kao potpuno električni automobil i plug-in hibrid, a javnosti bi trebala biti predstavljena u kolovozu na salonu automobila u Chengduu.



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