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Novi BYD je velik i luksuzan poput Mercedesove S-Klase

Piše Autostart,
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Novi BYD je velik i luksuzan poput Mercedesove S-Klase
Foto: BYD
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Najviše pozornosti privlači baterija električne izvedbe. LFP paket ima kapacitet od 102,3 kWh i masu od čak 725,9 kilograma

Admiral

BYD priprema novi top model u svojoj ponudi. Velika limuzina zasad je poznata pod kineskim imenom Da Han, a smjestit će se iznad aktualnog Hana i postati najprestižniji model obitelji Dynasty. Stizat će kao potpuno električni automobil i plug-in hibrid, a javnosti bi trebala biti predstavljena u kolovozu na salonu automobila u Chengduu.

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