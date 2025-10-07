Obavijesti

Tech

Komentari 0
APPLE KAO UZOR?

Novi detalji otkrivaju i boje za Samsung Galaxy S26 Ultru, a zbog narančaste gore komentari

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Novi detalji otkrivaju i boje za Samsung Galaxy S26 Ultru, a zbog narančaste gore komentari
Foto: Samsung

Mnogi korisnici tvrde da nova nijansa previše podsjeća na Appleov “Cosmic Orange” iPhone 17 Pro Max, no radi se tek o maketama koje su procurile i nije sigurno da će Samsung do siječnja uopće zadržati ove boje

Prve makete Galaxy S26 Ultra uređaja pojavile su se ovih dana na internetu, otkrivajući tri moguće boje novog Samsungovog flagshipa srebrnu, zlatnu i narančastu. Fotografije koje su se pojavile na Redditu izazvale su brojne reakcije, a najviše rasprava pokrenula je narančasta varijanta, piše Android Headlines.

Dummies of Galaxy S26 Ultra leaked online. Guys, I'm so done with this orange colour tbh…
byu/Direct-Till-2680 insamsunggalaxy

Mnogi korisnici tvrde da nova nijansa previše podsjeća na Appleov “Cosmic Orange” iPhone 17 Pro Max, pa su priče o “kopiranju” ubrzo preplavile komentare. Ipak, riječ je samo o 'dummy' modelima, a ne o finalnim proizvodima, pa postoji mogućnost da će Samsung do lansiranja promijeniti boje u ponudi.

Prema do sada poznatim informacijama, dizajn Galaxyja S26 Ultra bit će vrlo sličan prošlogodišnjem modelu, uz nekoliko vidljivih razlika na stražnjem dijelu. Tri glavne kamere više nisu postavljene na jedinstvenom “otočiću”, već su smještene unutar blago izduženog, “pill-shaped” modula.

ISPROBALI SMO Ovo je 7 stvari koje su nam se svidjele na Galaxy Fold 7
Ovo je 7 stvari koje su nam se svidjele na Galaxy Fold 7

Zadržat će se ravan zaslon i metalni okvir, dok će prednja kamera i dalje biti smještena u centru. Kućište će, očekivano, biti izrađeno od metala i stakla, a službeno predstavljanje očekuje se u siječnju iduće godine, zajedno s modelima Galaxy S26 Pro, koji bi trebao naslijediti standardni S25 te S26 Edge.

Ali kako se čini, i Plus. Već se neko vrijeme šuška da bi Samsung mogao ukloniti Galaxy S26 Plus iz ponude i zamijeniti ga novim Edge modelom. Međutim, najnovije informacije iz korejskog medija The Elec otkrivaju da je tvrtka od te ideje ipak odustala, piše Android Authority.

Navodno je unutar Samsungovog razvojnog plana dodan projekt pod nazivom “M Plus”, što upućuje na povratak Galaxy S26 Plus uređaja. Preostali interni nazivi projekata (M1, M2 i M3) odnose se na Galaxy S26 Pro, Edge i Ultra modele.

KUPIŠ JEDAN, DRUGI BESPLATNO Proizvođači u borbi za kupce: Telefon na dar uz novi telefon, a drugi privlače usisavačima
Proizvođači u borbi za kupce: Telefon na dar uz novi telefon, a drugi privlače usisavačima

Prema izvorima The Eleca, Samsung se odlučio na taj potez zbog slabije prodaje Galaxy S25 Edgea, čija je proizvodnja u drugoj polovici godine navodno pala ispod očekivanja. Dok su se za S25 Plus planirale isporuke od oko 500 tisuća jedinica, Edge model je imao predviđenu proizvodnju od svega 300 tisuća komada.

Čini se da Samsung još traži idealnu formulu između popularnog “Plus” formata i eksperimentalnog “Edge” dizajna, a serija Galaxy S26 mogla bi ponovno donijeti četiri modela – S26, S26 Plus, S26 Edge i S26 Ultra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Facebook opet u problemu, za mnoge je 'pao'. Radi li vama?
NOVE MUKE ZA ZUCKERBERGA

Facebook opet u problemu, za mnoge je 'pao'. Radi li vama?

Korisnici javljaju da im se aplikacija ne učitava ili im se prikazuje poruka o pogrešci. Neki se uopće ne mogu prijaviti na svoj profil, dok drugima sadržaj na početnoj stranici ne radi kako treba.
NASA snimila misteriozni međuzvjezdani objekt koji je zbunio čak i znanstvenike?!
SUSRETI U SVEMIRU

NASA snimila misteriozni međuzvjezdani objekt koji je zbunio čak i znanstvenike?!

Fotografija s Marsa opet je zapalila maštu zajednice: jedan kadar NASA-inog rovera prikazuje neobičan, svijetli objekt na tlu, pa su društvene mreže brzo posegnule za dramatičnim tumačenjima.
EA i dug od 20 mlrd. $ nakon otkupa: što to znači za igrače?
EA U KRIZI

EA i dug od 20 mlrd. $ nakon otkupa: što to znači za igrače?

Jason Schreier (Bloomberg) upozorio je da će novoprivatizirani EA nositi oko 20 milijardi dolara duga nakon otkupa vrijednog 55 mlrd. $. U praksi, takva zaduženja često znače rezove troškova i agresivniju monetizaciju — tema koja je eksplodirala i na Redditu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025