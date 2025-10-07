Novi detalji otkrivaju i boje za Samsung Galaxy S26 Ultru, a zbog narančaste gore komentari

Prve makete Galaxy S26 Ultra uređaja pojavile su se ovih dana na internetu, otkrivajući tri moguće boje novog Samsungovog flagshipa srebrnu, zlatnu i narančastu. Fotografije koje su se pojavile na Redditu izazvale su brojne reakcije, a najviše rasprava pokrenula je narančasta varijanta, piše Android Headlines.

Mnogi korisnici tvrde da nova nijansa previše podsjeća na Appleov “Cosmic Orange” iPhone 17 Pro Max, pa su priče o “kopiranju” ubrzo preplavile komentare. Ipak, riječ je samo o 'dummy' modelima, a ne o finalnim proizvodima, pa postoji mogućnost da će Samsung do lansiranja promijeniti boje u ponudi.

Prema do sada poznatim informacijama, dizajn Galaxyja S26 Ultra bit će vrlo sličan prošlogodišnjem modelu, uz nekoliko vidljivih razlika na stražnjem dijelu. Tri glavne kamere više nisu postavljene na jedinstvenom “otočiću”, već su smještene unutar blago izduženog, “pill-shaped” modula.

Zadržat će se ravan zaslon i metalni okvir, dok će prednja kamera i dalje biti smještena u centru. Kućište će, očekivano, biti izrađeno od metala i stakla, a službeno predstavljanje očekuje se u siječnju iduće godine, zajedno s modelima Galaxy S26 Pro, koji bi trebao naslijediti standardni S25 te S26 Edge.

Ali kako se čini, i Plus. Već se neko vrijeme šuška da bi Samsung mogao ukloniti Galaxy S26 Plus iz ponude i zamijeniti ga novim Edge modelom. Međutim, najnovije informacije iz korejskog medija The Elec otkrivaju da je tvrtka od te ideje ipak odustala, piše Android Authority.

Navodno je unutar Samsungovog razvojnog plana dodan projekt pod nazivom “M Plus”, što upućuje na povratak Galaxy S26 Plus uređaja. Preostali interni nazivi projekata (M1, M2 i M3) odnose se na Galaxy S26 Pro, Edge i Ultra modele.

Prema izvorima The Eleca, Samsung se odlučio na taj potez zbog slabije prodaje Galaxy S25 Edgea, čija je proizvodnja u drugoj polovici godine navodno pala ispod očekivanja. Dok su se za S25 Plus planirale isporuke od oko 500 tisuća jedinica, Edge model je imao predviđenu proizvodnju od svega 300 tisuća komada.

Čini se da Samsung još traži idealnu formulu između popularnog “Plus” formata i eksperimentalnog “Edge” dizajna, a serija Galaxy S26 mogla bi ponovno donijeti četiri modela – S26, S26 Plus, S26 Edge i S26 Ultra.