Novi kineski igrač u Hrvatskoj: Ima benzinski motor, a vozi na struju. Domet i do 1250 km!

Na istoj lokaciji u Zagrebu na kojoj je prije nešto više od dvije godine predstavljeno prvo vozilo u ponudi marke Forthing, model T5 EVO, održana je prezentacija novog modela Forthing S7 REEV.

Novi Forthing S7 REEV donosi suvremen dizajn, napredne tehnološke značajke te poseban naglasak na udobnost i sigurnost. Riječ je o modelu koji podiže standarde u svojoj klasi i odgovara na potrebe modernih vozača, kombinirajući atraktivan izgled s visokom razinom funkcionalnosti i inovacija.

Tijekom događanja predstavnici medija su imali priliku detaljnije upoznati se s karakteristikama vozila i isprobati ga. U sklopu službenog dijela programa okupljenima su se obratili glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska, gospodin Alen Vuksan-Ćusa te direktor društva Auto Hrvatska Importer d.o.o., uvoznika za Forthing, Dongfeng i DFSK za Hrvatsku, gospodin Goran Banđen, koji su predstavili viziju razvoja marke i ključne prednosti novog modela.

O modelu Forthing S7 REEV

Forthing S7 REEV predstavlja novi model u EV ponudi D segmenta: Range Extended Electric Vehicle (REEV) arhitektura omogućuje kombinirani domet od 1.250 km, 156 km čisto električno po WLTP standardu te rekordni Cd koeficijent od 0,191 — sve po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 32.990 EUR s PDV-om, uključujući sve troškove do registracije.

1.250 km — Kombinirani domet (električno + range-extender)

156 -174 km — Električni domet po WLTP europskom standardu

Cd 0,191 — Najniži koeficijent otpora zraka serijskog automobila na svijetu

154 kW — Snaga električnog motora / 310 Nm okretnog momenta

7,2 s — Ubrzanje 0–100 km/h

32.990 € — Preporučena maloprodajna cijena (s PDV-om, do registracije)

Jamstvo — 5 god./ 150.000 km vozilo · 8 god./ 200.000 km baterija

Što je REEV i razlika od PHEV I BEV

Forthing S7 REEV koristi REEV (Range Extended Electric Vehicle) arhitekturu, koja se suštinski razlikuje od PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) vozila.

Ključna razlika: benzinski motor u S7 REEV-u nikad direktno ne pogoni kotače. Benzinski motor funkcionira isključivo kao generator električne energije, koji puni bateriju kada je potrebno. Vozač uvijek vozi električno — bez obzira na razinu napunjenosti baterije.

Vozač odabire jedan od četiri načina upravljanja pogonskim sustavom. Napomena: sustav se pri svakom pokretanju vozila vraća na zadani način 'Prioritet električno' — bez memoriranja prethodnog odabira:

1. Potpuno električni - Vozilo radi isključivo na bateriji. Benzinski motor isključen. Preporučeno za gradsku vožnju, eko zone i kratke relacije.

2. Prioritet električno - Zadani način pri svakom pokretanju. Baterija je primarna; benzinski generator aktivira se automatski samo kada napon baterije padne ispod postavljene razine.

3. Hibridni mod - Sustav automatski i kontinuirano optimizira raspodjelu energije između baterije i range-extendera prema uvjetima vožnje — brzini, nagibu i opterećenju

4. Punjenje baterije - Range-extender radi kontinuirano i puni bateriju tijekom vožnji. Preporučeno kada vozač želi maksimizirati električni domet za predstojeću gradsku dionicu.

Promo paket za prve kupce.

Auto Hrvatska Importer d.o.o. uvodi poseban promo paket za prve kupce modela S7 REEV. Paket (uključen u redovni cijenu vozila) je namijenjen izgradnji dugoročnog povjerenja kupaca.

U taj paket ulazi redovno održavanje u pet godina unutar kojih su osigurani svi servisi te besplatno osnovno osiguranje i kasko u prvoj godini vlasništva.

Predstavljen još jedan model Mage

Za sam kraj događanja Auto Hrvatska je pripremila iznenađenje – ekskluzivnu pretpremijeru još jednog modela za hrvatsko tržište. Riječ je o modelu Dongfeng Mage, SUV modelu C segmenta, koji će biti na hrvatskim prometnicama do kraja svibnja. Vozilo dolazi u verziji E3, jedinom paketu opreme predviđenom za Hrvatsku, a isporuke se očekuju krajem svibnja ove godine.

Motor Mage je opremljen motorom serije MACH — vlastitim razvojem Dongfenga, baziranim na provjerenoj inženjerskoj osnovi. Motor se odlikuje izrazito visokom termalnom učinkovitosti od 41%. Turbo benzinski četvero cilindričan agregat zapremine 1.476 cm³ razvija 145 kW (197 KS) i okretni moment od 305 Nm. U paru s DCT mjenjačem s 7 brzina, ubrzanje 0–100 km/h iznosi 8,5 sekundi. Ista će se motorna platforma u budućnosti koristiti i za PHEV izvedbe.

Oprema

Verzija E3 standardno uključuje ADAS sustav aktivne sigurnosti, kožnu unutrašnjost, panoramski krov, LED svjetla, kameru 360° te felge dimenzija 20 cola. Sve dostupne boje — bijela, crna, srebrna, plava i bijela s crnim krovom — biti će kupcima raspoložive bez nadoplate.

Tržište

Prodaja na hrvatskom tržištu kreće u drugom kvartalu. Vozilo je u prodaji u Italiji, Sloveniji, Slovačkoj, Češkoj i Mađarskoj.