Novi Mate 30 pomiče granice, ali u Europi ga neće biti - još?

Trgovinski rat između Kine i SAD-a i Trumpova ‘crna lista’ zasjenili su Huaweijevo predstavljanje njihovog najmoćnijeg telefona, jer je kineski div odlučio kako Mate 30 serija telefona neće biti dostupna u prodaji - barem za sada jer su tijekom prezentacije istaknuli samo cijene, ali ne i dostupnost uređaja.

Velik je to udarac za kompaniju koja bi se tijekom jeseni trebala boriti s najnovijim modelima iz Applea i Samsunga.

Naime, ovo bi trebao biti prvi telefon na koji se odnosi američka zabrana trgovine s Kinom i po njoj telefon ne bi smio imati Googleove servise. To je prepreka koja bi bila prevelik teret za kupce u Europi koji ne bi lako mogli do svih onih servisa i aplikacija na koje su naviknuti kroz Google Play trgovinu, odnosno teško bi dali više od 1000 eura za telefon koji sve to nema.

Huawei Mate 30 tako će koštati 799 eura, Pro verzija (8/256 GB) 1099 eura, dok će 5G varianta koštati 1199 eura. Najskuplji je Porsche Design model i za njega treba dati 2095 eura.

No, bez obzira na to, kineski div je u Münchenu prikazao najbolje što sada mogu ponuditi u četiri nova telefona u nadi da će dio europskih kupaca pričekati s nadogradnjom i vidjeti hoće li se uskoro riješiti američka zabrana.

Teško je naći bolji hardver

Glavna zvijezda svakako je Mate 30 Pro, telefon koji je jedan od prvih koji zahvaljujući posebnoj 40-megapikselnoj kameri za video omogućuje snimanje usporenih snimaka pri 7680 sličica u sekundi, a uz to snima i video sa 4K rezolucijom i 60 sličica u sekundi. Upravo je na snimanju videa, perfomansama pri slabom svjetlu i kino-bokeh efektima bio i velik naglasak tijekom prezentacije. Ugradili su mu još tri kamere straga, pa se tako uz glavni senzor od 40 megapiksela tu nalazi telefoto kamera od 8 megapiksela s trostrukim zumom te TOF senzor. Naravno, sve to i dalje ima potpis Leice s kojom Huawei radi već nekoliko godina kako bi podigli razinu kvalitete mobilne fotografije.

Telefon je dobio i novi procesor Kirin 990 s 5G čipom, pa će tako telefon nuditi u 4G i 5G varijantama. Huawei je u Mate ugradio veću bateriju od 4500 mAh koja ima superbrzi punjač od 40W, ali podržava brzo bežično punjenje od 27W. Usporedbe radi, Apple je tek sada uz svoj top model iPhonea odlučio isporučiti 18W žičani punjač. Inače, Huawei je najavio i 27W bežični punjač za automobile.

Sve ove napredne tehnologije bit će iza velikog 6,53-inčnog ekrana zaobljenog prema rubovima, a na njegovom vrhu nalazi se veliki ‘zub’ u kojem su se smjestile dvije prednje kamere. Uz standardnu od 32 mpx sada imamo i 24 mpx kameru za dubinske podatke, a tu su i uobičajeni senzori za 3D prepoznavanje lica.

Ekran novog Huaweijeva telefona dobio je i novi Always On ekran, odnosno najvažnije notifikacije i vrijeme može biti stalno prikazano, a sada je tu više dizajnerskih stilova i opcija prikaza, ali i Dark Mode, odnosno noćni mod kroz sustav. Još jedna od novotarija u EMUI10 sučelju s novim Androidom 10 je i upravljanje gestama, te opcija u kojoj sustav prati vaše oči i rotira prikaz na ekranu. HiCar je također novitet kojim se telefon može spojiti s automobilom, slično kao Android Auto, ali nudi i funkcije poput otključavanja vozila ili korištenja kamera na vozilu kako bi snimili parking mjesto na kojem ste stali. AI Private View je odličan sigurnosni detalj, gdje će telefon prepoznati ako još netko gleda prema ekranu i sakriti osjetljive poruke poput bankovnog izvještaja.

Uz Pro, Huawei je predstavio i Porsche Design varijantu istog telefona koji dolazi s vlastitim dizajnerskim detaljima, pa tako set kamera na poleđini nije u prstenu. Huawei Mate 30 i Mate 30 Lite nude sličan dizajn kao i Pro, no ovdje su na prvom smanjili kvalitetu kamera i ekrana, dok Lite ima i nešto slabiji hardver.

Novi sat prima pozive

I dok telefon ostaje na čekanju, Huawei je u Münchenu predstavio novu verziju Watch GT sata koji se prodao u više od 3 milijuna primjeraka. Dvojka tako sada dolazi u dvije veličine. Kao 42 mm sat imat će 1,2-inčni AMOLED ekran, a veći 46 mm sat imat će 1,39-inčni ekran. Satovi će dobiti i remen od 20 i 22 mm. Razlika je samo u vanjštini, dok će satovi dijeliti isti hardver s Kirin A1 čipom. Uz Bluetooth 5.1, GPS, žiroskop, geomagnetski senzor i barometar nalazit će se i optički senzor za mjerenje pulsa. Sat bi tako trebao omogućiti i primanje poziva preko Bluetootha, a Huawei je najavio i napredniji glazbeni player. Uz primanje poziva, Bluetooth bi sada trebao imati dvostruko veći domet do mobitela.

Nove su i FreeBuds 3 bežične sušalice koje će biti dostupne od studenog.

Stiže i prvi Huawei televizor

Huawei je već ranije najavio ulazak u svijet televizora, a nedavno su predstavili i HarmonyOS kao sustav koji će softverski pogoniti cijeli niz njihovih novih uređaja. I dok je prvi televizor iz kineske grupacije izbacio njihov podbrend Honor, sada je na red došao i Huawei s Huawei Vision televizorom. Radi se o 4K Quantum Dot ekranom, a jedna od najboljih opcija koje se ističu je Huawei Share za lakše dijeljenje sadržaja. Dolazit će u dijagonalama od 55, 65 i 75 inča.

Američke tvrtke traže da im Trump omogući rad s Huaweijem

Američke kompanije specijalizirane za proizvodnju čipova, poluvodiča i komponenti za pametne telefone pozvale su Donalda Trumpa da se drži obećanja i što prije omogući američkim kompnaijama nastavak trgovine s Huaweijem.

- Zahtijevamo brzo izdavanje licence za prodaju onih komponenti koje ne podrazumijevaju zabrinutost za nacionalnu sigurnost - navodi se između ostalog u priopćenju Udruge proizvođača poluvodiča u kojoj su kompanije poput Qualcomma, Intel Corpa i Texas Instrumentsa. Američke kompanije upozoravaju da je Huawei treći najveći kupac američkih poluvodiča, pa zabrana može u značajnoj mjeri ugroziti američku ekonomiju, objavio je Bloomberg.

Ovih dana Huawei je objavio kako su u poslovanju s mobilnim uređajima u prvoj polovici ove godine ostvarili prihod od 1,55 milijardi američkih dolara, što odgovara ukupnom prihodu kompanije u tom segmentu ostvarenom prošle godine. Okosnicu tog dijela biznisa kompanije čini proizvodnja i prodaja pametnih telefona i satova. Huawei je još ranije isticao da je isporuka njihovih pametnih telefona u tekućoj godini skočila 24 posto budući da je došlo do porasta potražnje na kineskom tržištu. Tržišni udio Huaweija u Kini se povećao za 10 posto na 38 posto. Pitanje je kolika bi zarada bila da proteklih nekoliko mjeseci na prodaju nije utjecao strah kupaca u europskim zemljama zbog zabrane trgovine američkim kompanijama.