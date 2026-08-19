Novi pravilnik o el. autima razbjesnio vozače: 'Sada znam da oni sve to rade namjerno'

Udruga vozača električnih vozila Strujni krug priopćila je u utorak da je uputila primjedbe na prijedlog pravilnika o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola, s obzirom da se njime za postavljanje opreme za punjenje električnih vozila propisuju posebni uvjeti, što između ostalog nosi i dodatne troškove.

Nacrt pravilnika je na eSavjetovanju otvoren do 3. rujna, a iz udruge ističu da za postavljanje opreme za punjenje električnih vozila prvi put izrijekom propisuje posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde javnopravnih tijela.

Tako, prema prijedlogu pravilnika, vlasnik obiteljske kuće koji na zid garaže postavlja jedinicu za punjenje vlastitog automobila, morao bi ishoditi glavni projekt, posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde javnopravnih tijela, prijaviti početak građenja i uz prijavu priložiti GML zapis koordinata lomnih točaka te osigurati stručni nadzor.

Od sutra zabranjeno parkiranje na punionicama za električna vozila | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"Ova izmjena će značiti dodatne troškove za vlasnika kuće koji se odluči za postavljanje zidne kućne punionice. Uz procijenjenih nekoliko stotina eura dodatnih troškova, tu je i moguće višemjesečno čekanje na odobrenje za postavljanje punionice", upozorava Strujni krug.

Istodobno, kaže, isti nacrt omogućuje da se bez građevinske dozvole i glavnog projekta postavi sustav grijanja, hlađenja ili klimatizacije do 30 kW, ali i primjerice, paleta s bocama ukapljenog naftnog plina ukupne mase do 4000 kilograma.

Inače, prema važećem pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, napominje udruga, potvrde javnopravnih tijela traže se samo za radove za koje se izdaje uporabna dozvola, a punionica je izrijekom navedena među radovima za koje nije potrebna uporabna dozvola.

Udruga stoga predlaže da se oprema za izmjenično punjenje do 22 kW, kakva se uobičajeno koristi za kućno punjenje, može postavljati bez građevinske dozvole i glavnog projekta, pod uvjetom da se priključuje na već izvedenu i ispitanu instalaciju. Snažnije punionice i istosmjerna oprema ostale bi u strožem režimu, dodaje.

Poziv svim vlasnicima električnih vozila da se uključe u javno savjetovanje

Ujedno poziva sve vlasnike električnih vozila da se do 3. rujna uključe u javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja i ostave svoje primjedbe na članak 9. nacrta pravilnika.

"Država je odlučila da je kutija na zidu garaže ozbiljan građevinski zahvat, a četiri tone plinskih boca nije. Mi ne tražimo da se bilo što izvodi bez kontrole i bez struke, već tražimo samo da se punjač za automobil tretira barem jednako blago kao klima uređaj koji ima veću snagu i koji taj isti pravilnik dozvoljava bez ijednog papira", rekao je predsjednik Udruge Strujni krug Hrvoje Prpić u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Poduzetnik: 'Ovo se sve radi namjerno'

I on je pozvao sve vozače električnih vozila da se uključe u javno savjetovanje.

"Ovo je najjeftiniji i najbrži način da nešto promijenimo. Žalbe i upravni sporovi traju godinama, a sada imamo priliku da nas se čuje dok se propis još piše. Ako nas bude dovoljno, naše primjedbe neće moći biti prešućene", poručio je Prpić.

Slavonski Brod: Grad započeo s naplatom usluge punjenja električnih vozila na javnim gradskim punionicama | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

O novom pravilniku oglasio se i poduzetnik Saša Cvetojević.

"Nekad sam mislio da smo zemlja u kojoj vladaju idioti. Mislio sam kako ne znaju što rade kada pišu zakone i pravilnike kojima sve zakompliciraju i koji na kraju dovedu do svega suprotnog od onog što bi trebalo značiti “uređena zemlja”.

Sad znam da sve to rade namjerno. Zilijun dozvola za postaviti jednu kutiju koja ne radi ništa drugo doli pametniji šuko šteker. Kutiju koja je spojena na tvoju struju na tvojoj kući u tvome dvorištu, za koje si već dobio i lokacijsku i građevinsku i elektroenergetsku suglasnost i uvjete priključka i sve druge debilne dozvole koje si em platio masno em čekao godinama em još malo i podmazao."

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