Novi udarac za Google: Europa ih istražuje zbog sumnje da su gušili sadržaj medijskih kuća

Europska komisija otvorila je novu frontu protiv tehnološkog diva Alphabeta, vlasnika Googlea, pokrenuvši službenu istragu zbog sumnje da njegova tražilica nepravedno "guši" sadržaj medijskih izdavača. U središtu istrage je Googleova politika protiv neželjenog sadržaja, za koju Bruxelles sumnja da se koristi kao alat za smanjenje vidljivosti i prihoda novinskih portala, što predstavlja potencijalno kršenje strogih pravila Europske unije o digitalnim tržištima.

Ovaj potez dodatno zaoštrava odnose između EU i američkih tehnoloških giganata, dolazeći u vrijeme pojačanih političkih napetosti i prijetnji carinama od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji optužuje Europu za ciljanje američkih kompanija.

Akt o digitalnim tržištima na kušnji

Istraga se provodi u skladu s Aktom o digitalnim tržištima (DMA), ključnim zakonom EU osmišljenim za obuzdavanje tržišne moći takozvanih "nadzornika pristupa". Komisija je priopćila kako postoje "naznake" da Google svoju politiku "zlouporabe reputacije stranice" (site reputation abuse policy) primjenjuje na način koji kažnjava izdavače kada na svojim stranicama objavljuju sponzorirani ili partnerski sadržaj.

Takav sadržaj, koji uključuje plaćene članke ili komercijalne suradnje, predstavlja legitiman i uobičajen način na koji medijske kuće monetiziraju svoj rad. Međutim, prema sumnjama Komisije, Googleov algoritam takve stranice rangira niže, čime im drastično smanjuje vidljivost u rezultatima pretrage i posljedično ugrožava prihode.

"Zabrinuti smo da Googleove politike ne omogućuju pravedan, razuman i nediskriminatoran tretman novinskih izdavača u rezultatima pretrage", izjavila je Teresa Ribera, izvršna potpredsjednica Europske komisije. "Istražit ćemo kako bismo osigurali da izdavači ne gube važne prihode u teškim vremenima za industriju."

Googleov odgovor: "Istraga je promašena i neutemeljena"

Google je oštro odbacio optužbe, nazivajući istragu "promašenom" i "neutemeljenom". U objavi na svom blogu, Pandu Nayak, glavni znanstvenik za Google Search, ustvrdio je da sporna politika služi isključivo zaštiti korisnika od obmanjujućih praksi i neželjenog sadržaja.

"Naša politika protiv spama ključna je u borbi protiv obmanjujućih taktika plaćanja za rangiranje koje degradiraju kvalitetu naših rezultata", napisao je Nayak. Dodao je kako ta politika osigurava ravnopravne uvjete, sprječavajući da stranice koje koriste manipulativne metode nadmaše one koje se natječu kvalitetom vlastitog sadržaja.

Iz Googlea također ističu kako je njemački sud već odbacio sličnu tužbu, presudivši da je njihova anti-spam politika "valjana, razumna i dosljedno primijenjena". Prema njima, ova "iznenađujuća nova istraga" riskira nagrađivanje loših aktera i narušavanje povjerenja koje milijuni europskih korisnika imaju u rezultate pretrage.

Potencijalne posljedice i širi kontekst

Ako istraga, koja bi trebala biti dovršena u roku od 12 mjeseci, dokaže kršenje Akta o digitalnim tržištima, Alphabetu prijete goleme kazne. One mogu doseći i do 10% ukupnog godišnjeg globalnog prometa kompanije, a u slučaju ponovljenih prekršaja penju se i do 20%. Komisija također ima ovlasti nametnuti i druge mjere, poput prisilne prodaje dijelova poslovanja.

Ova istraga samo je jedna u nizu koje je EU pokrenula protiv Googlea. Tvrtka je već pod lupom zbog sumnji da favorizira vlastite usluge u rezultatima pretrage te zbog restriktivnih pravila u svojoj trgovini aplikacija Google Play.

Otvaranje nove istrage unatoč prijetnjama američke administracije pokazuje odlučnost Bruxellesa da provede svoje digitalne zakone i osigura pravedno tržišno natjecanje, bez obzira na politički pritisak. Ishod će imati dalekosežne posljedice ne samo za Google, već i za budućnost regulacije digitalnog prostora i održivost medijske industrije.