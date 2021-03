Nizu priča o velikim akvizicijama na hrvatskom IT tržištu danas se pridružila i zagrebačka agencija Five koju je u potpunosti preuzela američka grupacija Endava, koja diljem svijeta zapošljava 7500 ljudi.

Amerikanci su za hrvatsku kompaniju platili 40 milijuna dolara, odnosno oko 250 milijuna kuna. Kako navode, Five koji ima urede i u SAD-u, bio im je privlačan zapravo zbog brojnih američkih klijenata među kojima su McAfee, Napster, Mariott, Starz, Napster...

Pregovori su trajali još od studenog, a iz Fivea su rekli za Telegram da je ovo za njih uzbudljivo poglavlje te da će sada moći raditi puno veće projekte i to za puno veće klijente, kakve sami nisu mogli raditi.

- Ovo je kao da smo pet godina razvoja ubrzali i ostvarili ga odmah, sutra - rekli su.

Five je inače kompanija koju je 2005. osnovao Viktor Marohnić, a potom se pridružio u suvlasnik Luka Abrus te u uredima diljem Hrvatske i New Yorku zapošljavaju 220 ljudi.

Iz kompanije kažu kako je jedan od ključnih trendova koji su iskoristili bila pojava pametnih telefona za koji velike IT tvrtke tada nisu imale sluha.

- Mobilne aplikacije su definitivno bile naša odskočna daska. Danas postoji cijeli niz agencija koje su, kao mi, krenule na tom valu i prešišale oldschool IT ili web design studije koji su dominirali prije mobilea. Mi smo u deset godina narasli nekoliko puta veći od nekih starih IT tvrtki koje postoje preko 30 godina - kaže Viktor Marohnić za Netokraciju i dodaje da im je ključ za dobru cijenu bila evolucija u dizajn i korisničko iskustvo pa strategiju i razvoj digitalnih proizvoda - sve u istom paketu. Naglašava da klijenti danas trebaju agenciju koja će odraditi sve od ideje do proizvoda koji generira prihode i profit.

- Oni su sjajna ekipa koja će u Endavu donijeti dodatne vještine, posebno u proizvodnoj strategiji i optimizaciji rasta - navodi se u izjavi Johna Cotterella, CEO-a Endave, jedne od najvećih razvojnih tvrtki na svijetu.

Marohnić, Abrus i Sven Marušić kažu da im odluka o prodaji nije bila jednostavna, ali misle da su napravili najbolje za kompaniju i zaposlenike. Operativno i upravljački planiraju ostati u kompaniji i raditi na projektima kao i dosad.

- Radujemo se zajedničkom nastupu na tržištu, novim mogućnostima koje se otvaraju ovom suradnjom i prilikama za rast u svim segmentima poslovanja - rekao je Sven Marušić.

- Five ima strateške usluge koje sad mogu rješavati probleme doista velikih brendova i ulazimo u doista top ligu s našom ponudom. Prvenstveno mislim na Product Strategy i Product Growth za koje smo skupili odlične reference u zadnjih dvije godine - rekao je Viktor Marohnić za Netokraciju

Kaže da su razgovarali s desetak ponuđača te da su odabrali Endavu jer su imali najsličniju kulturu i najbolji sinergijski efekt za njih. Kaće da ih vide kao dodatnu vrijednost za njihovo poslovanje te cijene njihove 'high-end' usluge poput strategije, dizajna i rasta za digitalne proizvode. Misli da će Five pomoći da se Endava transformira u joj atraktivniju tvrtku i proširi paletu usluga te ističe da u Endavi očekuju da će im se akvizicija isplatiti već u prvih godinu dana.

Abrus i Marušić u Fiveu će se baviti razvojem poslovanja, prodajom i organizacijom hrvatskog ureda, dok će se Marohnić baviti timom u New Yorku. Fiveovi proizvodi Shoutem i 57hours nisu dio ove akvizicije i odvojit će se u zasebne tvrtke sa 30-ak radnika.