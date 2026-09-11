Objavljen popis pjesama za EA FC 27: Može li neka od ovih steći kultni status FIFA evergreena?

Otkriven je dugoočekivani popis pjesama za EA Sports FC 27, nastavljajući tradiciju koja uzbuđuje milijune igrača. Ovogodišnje izdanje donosi 120 pjesama izvođača iz 36 zemalja, spajajući globalne superzvijezde, uzbudljive nove talente i ekskluzivne premijere. Cjelokupni soundtrack već je dostupan na Spotifyju kao uvertira u novu sezonu. Igra izlazi 25. rujna, s ranim pristupom od 18. rujna.

Spoj provjerenih imena i novih nada

Na popisu se nalaze glazbeni teškaši poput bendova The Strokes, Interpol, The War on Drugs i Royal Blood, čime se nastavlja tradicija uključivanja etabliranih rock i indie imena. Pridružuju im se i suvremene zvijezde poput Chase & Status i Little Simz, legendarni Cypress Hill, te Nia Archives i Barry Can't Swim. Posebnu poslasticu za igrače predstavljaju potpuno nove, još neobjavljene pjesme bendova Cage The Elephant i Mura Masa, koje će svoju svjetsku premijeru doživjeti upravo u igri.

Iz benda Cage The Elephant su tim povodom izjavili:

‌- EA uvijek složi ubojiti soundtrack za FC, stoga smo bili oduševljeni što će naša potpuno nova pjesma ‘Dying In Reverse’ debitirati ove godine. Jedva čekamo čuti je u igri. -

Uz njih, EA nastavlja svoju misiju promoviranja nadolazećih snaga, pa se na playlisti mogu pronaći i imena kao što su The Itch, Sycco, Bruvvy i Rose Gray, pružajući im platformu za proboj na globalnu scenu.

Više od popisa pjesama: kulturni fenomen

Tijekom više od dva desetljeća, glazba iz Fife, a sada i EA FC-a, prerasla je ulogu pozadinske glazbe u izbornicima i postala globalni kulturni arbitar. Prije ere streaminga i algoritama, igra je za čitave generacije bila primarni alat za otkrivanje nove glazbe. Komentari poput "FIFA me dovela ovdje" postali su standard ispod videospotova na internetu, svjedočeći o golemom utjecaju koji je franšiza imala na glazbeni ukus mladih. Za mnoge izvođače, poput Two Door Cinema Cluba ili MGMT-a u ranijim danima, pojavljivanje u igri značilo je izloženost milijunskoj publici i lansiranje međunarodne karijere. Femi Koleoso iz benda Ezra Collective to je najbolje sažeo izjavom kako za mnoge glazbenike san nije osvojiti Grammy, već imati pjesmu na Fifi.

Ta selekcija pjesama postala je neraskidivo vezana uz sjećanja i nostalgiju. Svaki soundtrack evocira određeno razdoblje života, vraćajući igrače u sate provedene uz konzolu. Kustosi su s vremenom evoluirali playlistu. Od početne dominacije britanskog indie rocka, soundtrack se transformirao u globalnu tapiseriju koja uključuje hip-hop, afrobeats, latino zvukove i elektroniku, odražavajući time i sve veću globalizaciju samog nogometa i prateći ritam suvremene mladenačke kulture. Kako je to rekao Steve Schnur, predsjednik glazbenog odjela u EA, soundtrackovi su isprva odražavali globalnu kulturu, a zatim su je počeli i oblikovati. Današnji popis za FC 27 dokaz je da ta tradicija nastavlja živjeti, nudeći više od obične playliste – nudi godišnji glazbeni događaj koji spaja svijetove nogometa i glazbe na jedinstven način.

*uz korištenje AI-ja