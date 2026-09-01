Obnovljeni Kia XCeed stigao u Hrvatsku: Evo što sve nudi

Kia XCeed temeljito je obnovljen za modelsku godinu 2027. i već je stigao u hrvatske prodajne salone. XCeed je i dalje crossover između klasičnog kompakta i SUV-a, s nižom i dinamičnijom siluetom od većine modela te vrste. Najveće promjene donose moderniji izgled, osjetno suvremenija kabina i nova ponuda benzinskih motora, a glavna hrvatska vijest je početna cijena od 23.549 eura.



Pročitajte više na Autostartu.