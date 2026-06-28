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NOVI SUSTAVI U VOZILIMA

Od srpnja stižu velike promjene za vozače iz EU: Ovo su detalji!

Piše 24sata,
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Od srpnja stižu velike promjene za vozače iz EU: Ovo su detalji!
Foto: Pixabay

Europska unija očekuje da će upravo ovakvi sigurnosni sustavi pridonijeti smanjenju broja smrtonosnih prometnih nesreća

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Kupnja novog auta u Europskoj uniji (EU) uskoro će značiti i obaveznu ugradnju novih sigurnosnih sustava. Od 7. srpnja 2026. svi novi osobni automobili i kamioni koji se prvi put stavljaju na tržište morat će imati napredni signal za hitno kočenje te kameru koja prati vozača i prepoznaje znakove umora ili nepažnje. Cilj novih europskih pravila je povećati sigurnost na cestama i smanjiti broj prometnih nesreća, posebno naleta vozila odostraga, prenosi HAK Revija.

Jedna od najvećih novosti je automatski signal za hitno kočenje. Kada vozač naglo zakoči ili se aktivira ABS, sustav će automatski uključiti trepereća sva četiri pokazivača smjera kako bi upozorio vozače iza sebe da je riječ o izvanrednoj situaciji.

Sustav radi potpuno automatski. Pomoću senzora prati jačinu i brzinu kočenja te procjenjuje kada je potrebno uključiti upozorenje. Uz svjetlosni signal, vozač će na instrumentnoj ploči dobiti i zvučno upozorenje, isto kao kod ručnog uključivanja sva četiri pokazivača smjera.

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Osim toga, sva nova vozila morat će imati i sustav **Advanced Driver Distraction Warning (ADDW)**. Riječ je o tehnologiji koja kamerama i senzorima prati položaj glave i lica vozača. Ako sustav primijeti da je vozač umoran ili da predugo ne gleda cestu, odmah će ga upozoriti zvučnim i vizualnim signalom.

Europska unija očekuje da će upravo ovakvi sigurnosni sustavi pridonijeti smanjenju broja smrtonosnih prometnih nesreća za između 10 i 30 posto diljem Europe.

Nove odredbe odnose se isključivo na nova vozila koja će se od srpnja prvi put prodavati na tržištu Europske unije, dok vlasnici postojećih automobila neće imati obvezu naknadne ugradnje ovih sustava.

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