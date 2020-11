Od nedjelje je obavezna zimska oprema, savjetujemo vam kako izbjeći gužve kod vulkanizera

Zimska je oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenog ove godine bez obzira na vremenske uvjete. Kod vulkanizera s stvaraju ogromne gužve, no ne kod svih

<p>Od 15. studenog, odnosno od ove nedjelje do 15. travnja iduće godine na većini najvažnijih cesta u unutrašnjosti Hrvatske obavezna je upotreba zimske opreme. Zbog ovog zakonskog propisa u ovo doba godine kod vulkanizera se stvaraju ogromne gužve. Kod nekih poznatijih i većih više ne možete dobiti termin za ovaj tjedan, a posebno za subotu. A i oni koji imaju sreću da dobiju termin moraju se spremiti na čekanje u redu jer su vulkanizeri jednostavno preopterećeni.</p><p>No nije svugdje tako. U Zagrebu je primjerice navala na velike i poznate vulkanizere. Pred jednom vulkanizerskom radionicom na zapadu Zagreba u koloni je u četvrtak poslijepodne čekalo šest automobila, a kada smo se došli raspitati za eventualan termin rekli su nam da je sve do kraja tjedna popunjeno.</p><p>U drugoj radionici, također na zapadu grada telefonski su nam odgovorili da do kraja tjedna imaju samo termin u petak oko podne. Kod jednog velikog vulkanizera na istoku Zagreba odgovorili su nam da slobodnih termina nema sve do iduće srijede. </p><p>Dakle oni koji moraju ovog vikenda na put, a još nisu promijenili gume u prilično su nezavidnoj situaciji. No za promjenu guma ipak nije svugdje potrebno satima čekati u redu ili danima na termin.</p><p>Većina ljudi zapravo odlazi kod velikih i poznatih vulkanizera, no u manjim, takozvanim "kvartovskim" radionicama situacija je mnogo povoljna.</p><p>Bez ikakve najave otišli smo u takvu jednu radionicu na zapadu grada, došli odmah na red i bili gotovi za petnaestak minuta. Slično je kod drugih manjih vulkanizera.</p><p>Većina ljudi po inerciji ide kod velikih i poznatih vulkanizera i uopće ne pokušava istražiti imaju li u blizini alternativu. Kratkom pretragom interneta otkrili smo da u Zagrebu primjerice ima oko 150 radionica u kojima mijenjaju gume.</p><p>Mnogo alternativa ima i u drugim većim gradovima u kojima je trenutno gužva za izmjenu guma. Nasumično smo nazvali deset manjih vulkanizera u Zagrebu.</p><p>Čak njih sedam reklo je da možemo odmah doći i da nema velike gužve, dva su nam ponudila termin za petak, a u samo jednoj radionici su bili zauzeti do kraja tjedna.</p><p>- Nema problema, dođite odmah, rekao nam je jedan vulkanizer iz Maksimira, a kada smo otkrili da smo novinari ispričao nam je kakvo je stanje trenutno kod njega.</p><p>- Posla ima mnogo više nego kroz godinu. Radimo skoro bez prestanka cijeli dan, no rijetko se mora duže čekati. Sada mijenjaju samo oni pedantniji i oni koji puno putuju. Veće gužve će biti kad padne prvi snijeg, onda je uvijek kaos jer svi čekaju zadnji čas - zaključio je on. </p><p>Dakle i u ovom udarnom tjednu lako je brzo doći na red za izmjenu guma, samo se treba malo potruditi i istražiti alternative, a ne odmah pristati na dugo čekanje. </p><p>No da bi izbjegli plaćanje kazne ne morate na autu imati zimske gume. Naime, prema članku 104. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama pod zimskom opremom automobila smatraju se i četiri ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i odgovarajućim lancima za snijeg koji su spremni za postavljanje u slučaju potrebe.</p><p>Ipak, u većini kontinentalne Hrvatske ipak savjetujemo korištenje pravih zimskih guma jer njihove performanse po hladnom vremenu su osjetno bolje od onih koje imaju ljetne pa čak i kad je kolnik potpuno suh. Kad je na njemu snijeg ili led razlika u performansama je ogromna. Put zaustavljanja na snijegu sa ljetnim gumama može biti višestruko duži nego sa zimskima.</p><p>Zimskom opremom smatraju su se i takozvane cjelogodišnje gume. One su zimi bolje od ljetnih, no i one su samo polovično rješenje kad je u pitanju sigurnost vožnje. Ljeti su mnogo nesigurnije od ljetnih, a zimi od zimskih guma.</p><p>To konkretno pokazuje i test kojeg je ove godine proveo renomirani njemački auto klub ADAC. Od sedam cjelogodišnjih guma renomiranih proizvođača pet ih je dobilo ocjenu dovoljan, a dvije nedovoljan.</p><p>Ocjenu dobar ili višu nije dobila ni jedna guma. Za usporedbu testirano je i 28 modela pravih zimskih guma. Među njima su samo četiri gume dobile ocjenu dovoljan i nedovoljan, a preostalih 23 modela je ocijenjeno s dobrim ili vrlo dobrim ocjenama.</p><p>Podsjećamo, zimsku opremu moraju imati sve vrste motornih vozila bez obzira ima li na kolniku snijega, leda ili je on potpuno suh i idealan za vožnju. Obaveza ne vrijedi jedino za vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.</p><p>Vozač automobila koji nema zimsku opremu platit će kaznu 1000 kuna. </p><p>U takozvane zimske dionice javnih cesta na kojima ova obaveza vrijedi ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka i rafinerija.</p><p>Pojednostavljeno, u zimske dionice ugrubo spadaju sve autoceste osim istarskog ipsilona i A1 južno od Maslenice te sve važnije državne i županijske ceste osim jadranske magistrale i svih cesta južno od Knina. </p><p> </p>