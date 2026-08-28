Ogroman svijet u GTA 6: Mapa na kojoj ćemo igrati čak tri puta veća od Red Dead Redemption 2

Rockstar Games je potvrdio nove, impresivne detalje o veličini i gustoći svijeta u nadolazećem Grand Theft Autu 6. Mapa fiktivne države Leonida bit će značajno veća od onih u prijašnjim hitovima poput GTA 5 i Red Dead Redemption 2, donoseći dosad neviđenu razinu detalja i interaktivnosti te postavljajući nove standarde za igre otvorenog svijeta.

Usporedba veličine s GTA 5 i RDR2

Foto: Rockstar Games

Nakon dugoiščekivanog prikaza igre, Rockstar je za The New York Times i YouTubera TGG-a otkrio konkretne brojke koje stavljaju veličinu nove mape u perspektivu. Potvrđeno je kako je cjelokupna mapa igre Grand Theft Auto 6 čak tri puta veća od igrivog područja u igri Red Dead Redemption 2. Usporedbe radi, to je ujedno i dvostruko veća površina od one koju je nudio Los Santos s okolicom u Grand Theft Autu 5. Sam grad Vice City, fiktivna verzija Miamija, dvostruko je veći od Los Santosa.

Ipak, možda i najimpresivniji podatak odnosi se na gustoću naseljenosti i izgrađenosti. Prema developerima, Vice City sa svojim predgrađima nudi čak jedanaest puta više izgrađenog i naseljenog prostora od Los Santosa i njegovih okolnih područja. To jasno ukazuje na filozofiju dizajna koja ne teži samo stvaranju golemog prostranstva, već i ispunjavanju tog prostora sadržajem, zgradama i životom, što će igračima pružiti osjećaj istinski živućeg urbanog okruženja.

Stotine interijera i svijet koji živi

Foto: Rockstar Games

Da bi se dodatno naglasila dubina i slojevitost svijeta, otkriveno je kako će GTA 6 sadržavati "stotine" dostupnih interijera. Ovo je ogroman skok u odnosu na GTA 5, gdje su igrači mogli ući tek u domove glavnih likova, nekoliko trgovina i nasumičnih zgrada poput policijske postaje. Većina unutrašnjih lokacija bila je ograničena ili dostupna samo kroz misije, dok je GTA Online s vremenom dodao više interijera, ali često uz ekrane za učitavanje. Prošireni prikaz igre već je nagovijestio raznolikost interijera, što bi državu Leonida trebalo učiniti daleko imerzivnijom i detaljnijom.

Uz to, očekuje se da će i sama priča biti znatno duža, a procjenjuje se da će za prelazak glavne kampanje biti potrebno oko 80 sati, ne uključujući sav sporedni sadržaj. Svijet će dodatno oživjeti i napredniji sustav NPC likova, koji će imati veći raspon tjelesne građe i visine, te više od 600 tisuća novih animacija koje će doprinijeti realističnosti i dinamičnosti okoline.

Lekcije naučene iz Red Dead Redemptiona 2

Foto: Rockstar Games

U razgovoru s novinarima, Rob Nelson iz Rockstar Gamesa objasnio je kako je tim iskoristio iskustva stečena tijekom razvoja igre Red Dead Redemption 2 te proširio te ideje za GTA 6. Naglasio je da je cilj stvoriti svijet u kojem se igrači mogu istinski izgubiti, gdje ih stalno nešto ometa i vuče u različitim smjerovima.

​- Mislim da smo s Red Dead Redemptionom 2 konačno imali tim i tehnologiju, a zatim smo uzeli potrebno vrijeme kako bismo ideju stvaranja potpuno ostvarenog i dosljednog svijeta pogurali dalje nego ikad prije - u razgovoru za IGN objasnio je Nelson.

​- S tom smo igrom iskoristili vrijeme potrebno da izvučemo maksimum iz te generacije hardvera kako bismo poboljšali kvalitetu populacije, dizajna i igrivosti našeg otvorenog svijeta. Cilj je bio da vas, dok jašete od točke A do točke B, stalno nešto ometa i privlači u različitim smjerovima. Tada se zaista možete izgubiti kao taj lik na tom mjestu. To je trenutak kada, po mom mišljenju, ove igre mogu djelovati čarobno i stvoriti osjećaj čuđenja da je svijet živ.

​- GTA 6 je nastavak guranja našeg tima u tom smjeru - činimo apsolutno sve što možemo kako bismo stvorili najveći, najdublji, najgušće naseljeni i najkompleksniji svijet koji smo ikada izgradili, a u kojem će se ljudi moći izgubiti.

*uz korištenje AI-ja