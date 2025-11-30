On se došao slikati: Isprobali smo Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura 80 Ultra jedan je od onih telefona koji odmah izaziva reakciju i to već na prvi dodir. U moru sličnih telefona, s ogromnim trokutastim blokom kamera djeluje pomalo teatralno, ali i jasno daje poruku što treba biti u fokusu ovog telefona. A tako je i nakon prvih trenutaka s njim. Brzo shvaćate da su upravo tu odlučili pokazati najbolje od sebe, ali i pritom ponudili telefon koji se izdvaja od ostatka, dizajnom, ekranom…

Dizajn

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Prvo što vidiš na Pura 80 Ultra je golemi modul kamere na stražnjoj strani. Taj trokutasti modul samo buja sa svakom serijom, što se može vidjeti u zadnjih par godina i sada se protegnuo skoro do drugog ruba telefona. Telefon definitivno nije diskretan, ali i to je njegova poanta, ovo nije uređaj koji se želi skrivati, a Huawei je uspio i napraviti telefon koji ćete teško zamijeniti za neki drugi.

Sam telefon je masivan, ali iznenađujuće udoban. Usporedbe radi, 15 grama je teži od S25 Ultre. Zakrivljeni rubovi ugodno sjedaju u ruku, a Kunlun Glass 2 ulijeva povjerenje da može izdržati poneki nezgodan trenutak. Zahvaljujući tim zaobljenim rubovima i staklu ekrana koji je zakrivljen, telefon djeluje manjim nego što jest.

Ono što treba istaknuti je i pakiranje ovog telefona. Za razliku od nekih Ultra modela, ovdje je i takvo pakiranje, pa uz telefon stiže 100W punjač, kabel, ali i maska.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Huawei je na bočnu tipku za paljenje smjestio čitač otiska prsta, što je pomalo staromodno rješenje, osobito u u ovoj klasi telefona. No tipka radi dobro i brzo, makar bi mogla biti malo veća.

Sve u svemu, Pura 80 Ultra djeluje luksuzno i robusno, ali i jasno daje do znanja da nije telefon za minimaliste. Staklo na poleđini također je i vrlo dobar magnet za otiske prstiju, pa ćete često trebati posezati za nekom krpicom.

Ekran i zvuk

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Zaslon je vrhunski – veliki OLED panel od 6.8 inča ostavlja odličan dojam. Boje su bogate, kontrast je fantastičan, a fluidnost je na visokoj razini zahvaljujući adaptivnoj stopi osvježenja do 120 Hz. Jednom kad se navikneš na tu lakoću pomicanja kroz sučelje, teško je vratiti se na išta sporije. Vrišna svjetlina od 3000 nita je sasvim dovoljna za korištenje na jakom suncu.

Zvučnici su dovoljno glasni i jasni, ali slušalica je na dvostrukom zadatku i služi i kao dio stereo sustava, pa je osjetno slabija od donjeg zvučnika. Sve u svemu, imaju dobru količinu basa i

Performanse

Kirin 9020 je pristojan čipset, ali ne treba očekivati čuda i teško se mjeri s najjačim telefonima danas. Međutim, kKod svakodnevnog korištenja sve radi glatko – otvaranje aplikacija, kretanje kroz sučelje i fotografiranje ne predstavljaju nikakav problem. Za korisnike koji telefon koriste za klasičan miks društvenih mreža, fotkanja, dopisivanja i streaminga, performanse će biti više nego dovoljne. Ali oni koji žele apsolutni vrh u snazi vjerojatno će malo zastati i za igranje se okrenuti drugim modelima.

Kamera

Ovo je razlog zbog kojeg Pura 80 Ultra postoji. Kamera je njegov ponos. Glavni senzor od jednog inča i 50 megapiksela s varijabilnom blendom (f/1,6-f/4,0) nudi fotografije koje izgledaju impresivno u gotovo svim uvjetima. Detalji su fantastični, tonovi prirodni, a dinamički raspon širok. To je ona vrsta kvalitete zbog koje poželiš fotkati i kad baš i nemaš neki poseban povod.

Periskopski telefoto sustav posebno je zanimljiv – dva različita žarišta smještena u jedinstveni mehanizam pružaju vrlo fleksibilan zoom s prizmom koja se pomiče unutar tog sustava. Taj sustav dvije periskopske kamere nudi 10x i 3,7x optičko uvećanje koje omogućuje fascinantne mogućnosti zumiranja i oštrog fotografiranja udaljenih predmeta. Rezultati su stabilni, detaljni i iznad prosjeka. Ultraširoka kamera je dobra po danu, ali u noćnim uvjetima gubi dio kvalitete.Video je također na visokoj razini, pogotovo kad se snima u 4K pri 60 fps s HDR-om. Djeluje profesionalno, stabilno i živopisno.

Pogledajte niz fotografija s Pure 80 Ultra

Baterija

Iako fizički djeluje tanko, telefon skriva jako dobar kapacitet. S baterijom od 5170 mAh lako izdrži cijeli dan zahtjevnog korištenja, a ako ga koristiš nešto laganije, može izgurati i bliže dva dana. Ukupan dojam je vrlo pozitivan, ovo je uređaj kojem ne treba stalna briga oko potrošnje.

Najbolji dio je punjenje, podržava 100W punjenje preko žice i 80-vatno bežično punjenje što značajno skraćuje vrijeme koje telefon provodi uz punjač. A osim toga, podržava i sjajnih 20W u reverzibilnom punjenju bežično te 18W reverzibilno punjenje preko žice. Ukratko, vaš telefon može biti i jako dobar powerbank.

Softver

Pura 80 se na europskom tržištu vrti na EMUI15 koji pak radi na Androidu 12, a razlog tomu je sada već stara blokada pristupa Googleovim servisima. U Kini pak isti telefon radi na čistom HarmonyOS sustavu i nema tih problema.

Samo sučelje je vizualno uglađeno, stabilno i brzo. Huawei zna napraviti fluidno i elegantno korisničko iskustvo, međutim, to sve djeluje dosta slično telefonima od prije nekoliko godina i fali im svježine. Jedan od razloga je i što nedostaje Android 16 sa svim vizualnim značajkama, ali i nekim AI rješenjima, poput Circle to search.

Bez Google servisa život nije uvijek lagan, pogotovo ako koristiš mnogo aplikacija povezanih s Google ekosustavom, a srećom tu se situacija dramatično promijenila. Daleko je od idealne, ali vrlo je jednostavno doći do Googleovih aplikacija kroz Gbox koji kreira virtualni uređaj unutar telefona i ima pristup Googleovim servisima. MicroG je još jednostavniji jer se može aktivirati čim pokrenete instalaciju neke aplikacije koje nema nativno u AppGallery. Praktično sve aplikacije koje mi trebaju u svakodnevnom korištenju mogu raditi, pa čak i Gemini i Android Auto, a jedino mi ne radi Google Wallet.