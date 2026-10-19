To, naravno, ne znači da vlasnici takvih automobila trebaju strahovati od otvaranja poklopca motora. Uobičajene radnje, poput dolijevanja tekućine za pranje stakala na za to predviđenom mjestu, mogu se obavljati
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Opasno po život: Ove kabele u autu nemojte nikada dirati
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Otvorite li poklopac motora električnog, hibridnog ili plug-in hibridnog automobila, velika je vjerojatnost da ćete primijetiti debele narančaste kabele. Njihova boja nije slučajno odabrana niti služi uljepšavanju motornog prostora. Riječ je o međunarodno prepoznatljivom sigurnosnom upozorenju koje znači da se ispod izolacije nalazi visokonaponski električni sustav. A neovlašteno diranje, rezanje ili rastavljanje njegovih dijelova može završiti teškim ozljedama, pa čak i smrću.
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