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Opasno po život: Ove kabele u autu nemojte nikada dirati

Piše Autostart,
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Opasno po život: Ove kabele u autu nemojte nikada dirati
Foto: autostart.hr
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To, naravno, ne znači da vlasnici takvih automobila trebaju strahovati od otvaranja poklopca motora. Uobičajene radnje, poput dolijevanja tekućine za pranje stakala na za to predviđenom mjestu, mogu se obavljati

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Otvorite li poklopac motora električnog, hibridnog ili plug-in hibridnog automobila, velika je vjerojatnost da ćete primijetiti debele narančaste kabele. Njihova boja nije slučajno odabrana niti služi uljepšavanju motornog prostora. Riječ je o međunarodno prepoznatljivom sigurnosnom upozorenju koje znači da se ispod izolacije nalazi visokonaponski električni sustav. A neovlašteno diranje, rezanje ili rastavljanje njegovih dijelova može završiti teškim ozljedama, pa čak i smrću.

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