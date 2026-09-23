OpenAI i Anthropic predstavili nove AI modele: 'Ne mogu ništa novo, ali su jeftiniji od prošlih'

Tehnološki divovi OpenAI i Anthropic nedavno su lansirali nove modele umjetne inteligencije čiji je glavni cilj smanjenje operativnih troškova za krajnje korisnike. Anthropic je predstavio Opus 5.5, najnoviju inačicu svog glavnog modela za složene kognitivne zadatke i programiranje. S druge strane, OpenAI je izbacio GPT-6 Sol i Luna, modele srednje klase koji se primarno oslanjaju na visoku brzinu i radnu učinkovitost.

Ova nova izdanja ne donose revolucionarne skokove u sposobnostima, već se gotovo isključivo bave optimizacijom troškova. Budući da obje tvrtke ciljaju na velike korporativne klijente, utrkuju se s modelima otvorenog koda. Mnoge organizacije već neko vrijeme mijenjaju svoje poslovne prakse i koriste posebne usmjerivače kako bi izbjegle skupe modele i umjesto njih koristile pristupačnije opcije za jednostavnije zadatke. Zbog toga Anthropic i OpenAI nastoje ponuditi rješenja koja donose vrhunske performanse uz osjetno smanjene cijene, što tvrtkama omogućava bolju kontrolu budžeta.

Pristupačnija i brža perjanica iz Anthropica

Opus 5.5 nalazi se na samom vrhu ponude modela koje je Anthropic do sada razvio, no širi kontekst otkriva da tvrtka pokušava uhvatiti korak s OpenAI-jem. Početkom ovog mjeseca OpenAI je predstavio GPT-6 Astra, koji je u raznim testiranjima i prema dojmovima korisnika lagano nadmašio stariji Opus 5. Prema trenutnim mjerenjima tvrtke Anthropic i njezinih partnera, novi Opus 5.5 sada postiže nešto bolje rezultate u programiranju i radu sa složenim podacima od modela Astra.

Prava priča kod ovog ažuriranja ipak leži u cijeni. Anthropic je u svojem službenom priopćenju detaljno pojasnio novu strukturu naplate:

"Ulazni i izlazni tokeni koštaju četiri i dvadeset dolara po milijunu, što je dvadeset posto manje u odnosu na Opus 5. Cijena čitanja iz predmemorije iznosi samo nula zarez dvadeset dolara za milijun tokena, a brzina generiranja teksta narasla je za više od trideset posto."

Tvrtka dodatno tvrdi da se stvarne uštede na tipičnim radnim zadacima penju i do četrdeset posto. Razlog tome je činjenica da Opus 5.5 koristi osjetno manje tokena prilikom rješavanja standardnih zadataka. Uz to, model navodno pokazuje visoku razinu stručnosti u visokorizičnim područjima poput kibernetičke sigurnosti i biologije. Zbog toga se na njega primjenjuju jednake sigurnosne mjere kao i na model Fable 5.1. Ako sustav procijeni da korisnički upit zalazi u zaštićena područja, zahtjev se automatski usmjerava na starije i strože kontrolirane modele.

Skromna, ali isplativa nadogradnja modela GPT-6

Izdanje modela GPT-6 Sol i Luna iz tvrtke OpenAI predstavlja iterativan korak naprijed. Nedavno je tvrtka uvela svoju novu konvenciju imenovanja modela pod nazivima Sol, Terra i Luna za obitelj GPT-5.6. Samo nekoliko tjedana kasnije, lansirali su GPT-6 Astra, koji trenutno slovi za njihov najnapredniji i najmoćniji model.

Iako nazivi možda nisu intuitivni na prvu, sustav klasifikacije zapravo je vrlo jednostavan. Astra je izrazito moćan i skup model namijenjen za najteže oblike programiranja i znanstvenog istraživanja. Sol predstavlja sposobnu, ali znatno učinkovitiju i pristupačniju alternativu, zamišljenu kao alat za svakodnevne uredske zadatke. Terra služi kao uravnotežen model za opću upotrebu, dok je Luna uvjerljivo najbrža i najjeftinija opcija u ponudi.

Grubo gledano, korisnici mogu usporediti Astru s Anthropicovim modelom Fable, Sol s Opusom, Terru sa Sonnetom, a Lunu s modelom Haiku. Iz OpenAI-ja napominju da su GPT-6 Sol i Luna trenirani sličnim metodama koje su korištene i za model Astra. Ovisno o specifičnom testiranju, novi su modeli ponekad za par postotaka sposobniji od svojih prethodnika u određenim zadacima, ali koštaju upola manje. Cijena za GPT-6 Sol iznosi dva dolara za milijun ulaznih tokena i deset dolara za milijun izlaznih tokena. Za model Luna te cijene iznose mizernih nula zarez deset i nula zarez pedeset dolara.

Naglasak na ekonomičnosti mijenja tržište

Javna rasprava o naprednim AI modelima prilično je kaotična. S jedne strane društvene mreže vrve objavama ljudi koji tvrde da je moguće programirati cijele trodimenzionalne igre u jednom potezu pomoću modela poput GPT-6 Astra. S druge strane pristižu vijesti o sigurnosnim propustima, pozivima na usporavanje razvoja i strogim zakonskim regulativama. Dio tih informacija zahtijeva ozbiljnu pažnju, no dobar dio predstavlja običnu buku i marketinška pretjerivanja.

Tržište sve više prepoznaje da sami jezični modeli više nisu jedini pokretači napretka. Alati koji okružuju te modele i načini na koji ih tvrtke integriraju u svoje sustave postali su jednako važni kao i sirova procesorska moć. Programeri i poslovni korisnici danas manje razmišljaju o tome kako probiti granice mogućeg, a više o tome kako cijeli taj sustav učiniti operativno isplativim. Trenutni modeli dovoljno su dobri za izvršavanje gomile korisnih zadataka, no zahtijevaju stručno usmjeravanje i integraciju od strane ljudi. Zbog toga kupci velikih tehnoloških tvrtki danas prvenstveno traže predvidljivost u radu i razumne cijene umjesto isključivog fokusa na vrhunske performanse.