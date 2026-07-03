OpenAI navodno nudi američkoj vladi pet posto udjela u tvrtki

Kompanija OpenAI, koja stoji iza popularnog alata ChatGPT, navodno je u ranoj fazi pregovora o ustupanju pet posto vlasničkog udjela američkoj vladi. Ovaj strateški potez, koji zagovara izvršni direktor Sam Altman, ima za cilj podijeliti financijske koristi od naglog rasta umjetne inteligencije sa širom javnošću, ali i poboljšati odnose s administracijom Donalda Trumpa. Razgovori su zasad "konceptualni" i u početnoj fazi, a za provedbu bilo kakvog dogovora vjerojatno bi bio potreban i zakon koji bi izglasao Kongres.

Poboljšanje odnosa s Washingtonom

Prijedlog dolazi u vrijeme sve većeg pritiska iz Washingtona na američke tehnološke tvrtke koje razvijaju umjetnu inteligenciju. Trumpova administracija pojačala je nadzor nad sektorom, a nedavno je zatražila od OpenAI-ja odgodu javne objave najnovijeg modela GPT-5.6 zbog sigurnosnih provjera. Sličan pritisak osjetila je i tvrtka Anthropic, koja je prošlog mjeseca morala privremeno obustaviti pristup svom najnovijem modelu nakon vladinog naloga da se pristup stranim državljanima ograniči zbog nacionalne sigurnosti. Pristup je kasnije vraćen nakon što su riješena sigurnosna pitanja. Ovakav dogovor o udjelu pomogao bi industriji da ublaži regulatorne rizike i osigura političku podršku, pogotovo uoči planiranih izlazaka na burzu. Predsjednik Trump je u lipnju potpisao izvršnu uredbu kojom se od AI kompanija traži da svoje najnaprednije modele podijele s vladom radi procjene prije javne objave, što dodatno signalizira namjeru strože kontrole.

Podjela bogatstva putem javnog fonda

Sam Altman i drugi čelnici OpenAI-ja tvrde kako je davanje financijskog udjela američkoj javnosti najbolji način za pravednu raspodjelu golemog bogatstva stvorenog razvojem umjetne inteligencije. Ideja je da bi svaki od najvećih američkih AI divova, uključujući Anthropic, Google i Metu, trebao dati pet posto svojih dionica u investicijsko tijelo poput Stalnog fonda Aljaske. Riječ je o suverenom fondu koji prihode od nafte ulaže u dionice i isplaćuje dividende stanovnicima te američke države. Time bi se osiguralo da ekonomski dobici od AI buma stignu do svih građana, uključujući i one koji nisu izravno uložili na financijskim tržištima. Još u travnju, OpenAI je u jednom od svojih dokumenata naveo kako bi "javni fond bogatstva" mogao pružiti "svakom građaninu udio u gospodarskom rastu vođenom umjetnom inteligencijom". Zasad nije poznato hoće li se ostale spomenute kompanije složiti s ovim planom.

Razgovori na najvišoj razini

Prema izvještajima, Sam Altman je o prijedlogu već razgovarao s predsjednikom Donaldom Trumpom, kao i s ministrom trgovine Howardom Lutnickom i ministrom financija Scottom Bessentom. Također se sastao i s demokratskim senatorom Berniejem Sandersom, koji se zalaže za još agresivniji pristup. Sanders je predložio uvođenje jednokratnog poreza od 50 posto na dionice najvećih AI kompanija, čime bi se financirao suvereni fond vrijedan gotovo sedam bilijuna dolara.

Ulozi od bilijun dolara i regulatorne prepreke

Ulozi u ovim pregovorima su ogromni. OpenAI i Anthropic pripremaju se za izlazak na američku burzu, a neki ulagači vjeruju da bi vrijednost obje tvrtke mogla premašiti bilijun dolara. Na temelju procjene vrijednosti OpenAI-ja od 852 milijarde dolara nakon runde financiranja u ožujku, pet posto udjela koje bi pripalo vladi vrijedilo bi otprilike 42,6 milijardi dolara. Međutim, put do takvog dogovora nije jednostavan. Osim što bi zahtijevao odobrenje Kongresa, provedbu bi mogla zakomplicirati i složena vlasnička struktura OpenAI-ja, koja uključuje neprofitnu zakladu i profitnu korporaciju. Ipak, ovo nije prvi put da američka vlada preuzima udjele u privatnim tvrtkama; administracija je ranije stekla deset posto udjela u Intelu nakon značajnog ulaganja.



*uz korištenje AI-ja