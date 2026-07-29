OPREZ Privatni razgovori s Claudeom završili na Googleu, moguće da su i vaši među njima

Velik broj privatnih razgovora vođenih unutar popularnog AI asistenta Claude tvrtke Anthropic, proteklog je vikenda postao javno dostupan putem Google pretrage. Korisnici Reddita su otkrili da jednostavna pretraga izlistava stotine poveznica na povjerljive transkripte koji sadrže medicinske kartone, poslovne dokumente te čak imena i telefonske brojeve djece.

Jednostavna Google pretraga otkrila osjetljive podatke

Incident je izložio zapanjujuću količinu osjetljivih informacija. Među javno dostupnim razgovorima pronađeni su detaljni medicinski izvještaji pacijenata, rezultati kliničkih ispitivanja s punim imenima, te dokumenti s kontakt podacima djece osnovnoškolske dobi. Procurili su i poslovni dokumenti s oznakom "samo za internu upotrebu", evaluacije zaposlenika, API ključevi, podaci o kripto novčanicima i dijelovi programskog koda. U jednom slučaju zabilježeno je i da je Claude generirao erotski sadržaj, suprotno vlastitim pravilima.

Tko je kriv: neoprezni korisnici ili manjkav sustav?

Problem je nastao zbog Claudeove funkcije "podijeli razgovor" koja stvara javnu poveznicu. Iako u sučelju piše da svatko s linkom može vidjeti sadržaj, korisnici nisu očekivali da će Google te stranice indeksirati. Iz Anthropica su odgovornost prebacili na korisnike, tvrdeći da se linkovi u pretrazi pojavljuju samo ako ih se javno objavi, primjerice na forumima. Tehnički stručnjaci, međutim, ističu da je Anthropic propustio implementirati osnovnu zaštitu poput "noindex" oznake, koja bi tražilicama zabranila popisivanje tih stranica. Googleov glasnogovornik je poručio kako oni ne kontroliraju što se objavljuje na webu i da vlasnici stranica imaju alate za upravljanje indeksiranjem.

Brza reakcija, ali opasnost i dalje postoji

Anthropic je brzo reagirao nakon što je priča dospjela u medije te sporna pretraga na Googleu više nije davala rezultate. Ipak, problem nije u potpunosti riješen. Sve prethodno generirane poveznice i dalje su aktivne, što znači da svatko tko je spremio link još uvijek može pristupiti razgovoru. Korisnicima se savjetuje da hitno provjere postavke privatnosti unutar aplikacije (Settings -> Privacy -> Shared Chats) i obrišu sve podijeljene razgovore koji sadrže osjetljive informacije. Ovo nije prvi takav incident za Anthropic; slična situacija dogodila se i prošle godine, što ukazuje na sistemski propust.