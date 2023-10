Osnovna škola Središće primjer drugima: 'Učenici su nam na prvom mjestu zato su i sretni'

Zagrebački kvart Središće nije imalo osnovnu školu sve do siječnja 2020. godine, a danas, tri godine nakon svečanog otvorenja školu krase 414 nasmijana učenika.

Stigli smo za vrijeme užine, a dočekala nas je ravnateljica Violeta Vragotuk. Učenici su normalnim hodom odšetali do kuhinje dok se jedna učenica odvojila od razreda i došetala do nas.

- Dobar dan ravnateljice, mogu li Vas zagrliti? - upitala je djevojčica s pletenicama, a ravnateljica bez razmišljanja zagrlila učenicu.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Nama je to normalno. Često ih dočekam ujutro na ulazu u školu kako bi ih pozdravila, zagrlila. Tad odlaze do svojih ormarića gdje se porukom jave roditeljima da su stigli te ostave mobitele i pametne satove i odlaze na nastavu - priča nam ravnateljica te napominje da je zabrana korištenja mobitela na nastavi od prvog dana. Kako kaže, učenici to zaista poštuju, kao i pravila oblačenja.

- Nisu dopuštene rupe u trapericama, majice na bretele... Roditelji se ne bune, kao ni djeca, jako su poslušni i marljivi. Ponosna sam na njih - zaključuje ravnateljica dok nas vodi u kuhinju kakvu nemaju niti studentske menze.

Na zidu je ispisan meni, a djeca su fokusirana na tanjure koji su ispunjeni pire krumpirom, špinatom i piletinom. Za desert ih je čekala banana. Tek nekoliko radoznalih pogleda se odvojilo od tanjura i gledalo u nas.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Hoće li to biti na televiziji? - upitao nas je dječak.

- Neće na televiziji već u novinama i web portalu - odgovorili smo, pa uzvratili pitanje.

- Kakva je hrana? Voliš i povrće?

- Svaki dan imamo nešto drugo, a uvijek mogu dobiti još ako sam i dalje gladan. Volim i povrće, fino ga pripreme - zaključuje dječak s osmijehom i nastavlja grabiti špinat i pire.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ravnateljica naglašava koliko je bitno da djeca jedu kvalitetnu hranu zato su im to i osigurali.

- Jedini gotov pekarski proizvod je kruh jer smo ga prisiljeni kupovati zbog pravilnika. No kiflice tete kuharice zamijese dan prije, a tko drugi dan prvi dođe u kuhinju ih namota, tako da djeca imaju domaće kiflice, kolač od mrkve, klipiće i slično. Meni je svaki tjedan dobro promišljen i djeci je osigurana hrana puna nutritivnih vrijednosti - priča nam ravnateljica dok učeniku pomaže razrezati piletinu koja je prvoklasna kao i ostalo meso koje poslužuju djeci.

Često ulažu u usavršavanje zaposlenika škole

Škola ima zavidnu 'ušteđevinu' zbog najma dvorane, ali i brojnih donacija roditelja i velikih kompanija. Zadnja je iznosila 15 tisuća eura koju će utrošiti na stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika škole.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Škola zapošljava mlade, ambiciozne i motivirane koji ne vide ovaj posao kao posao već kao poziv. Jako sam zadovoljna sa svakim zaposlenikom ove škole i težimo usavršavanju. Mladi kolektiv koristi modernije i lakše metode učenja što djeci leži pa su i rezultati učenika bolji. Ostvarili smo odlične rezultate na Nacionalnim ispitima zbog pojačanog rada, ali i zbog drugih paradigma poučavanja učenika - zaključuje ravnateljica koja je ispunila kvotu od tri moguća zapošljavanja stručnih suradnika. Nedostaje im psiholog koji im je potreban.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Profesori nisu educirani kako bi prepoznali psihološke poteškoće. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je naš zahtjev za dodatnim zaposlenjem stručnog suradnika odbio, a dok ne odobre se snalazimo - govori ravnateljica koja šalje zaposlenike na stručna psihološka usavršavanja kako bi u kriznim situacijama mogli pravilno reagirati.

'Učenici su nam najbitniji'

Sve učionice su kvalitetno opremljene s kutkom za čitanje, a svaka učionica ima i svoj balkon. Učenici koriste kabinet za fiziku, kemiju i biologiju koji je u potpunosti opremljen, a na svakom stolu postoji i jedan sudoper.

- Posebna je i knjižnica gdje se čitaju lektirni naslovi, a knjižničarka radi s djecom s teškoćama grafomotorike i fonetike - ispričala je ravnateljica te dodala kako roditelji prepoznaju njihov rad, trud, a na kraju i rezultate.

- Nama je učenik najbitniji, okrenuti smo pedocentrizmu, odnosno dijete stavljamo u središte odgoja. Pojačano radimo i s darovitim učenicima kroz programe, ali i s onim učenicima koji imaju individualizirani pristup u radu ili promijenjen oblik školovanja gdje se radi mjesečni plan. Toga se zaista pridržavamo i poštujemo sposobnost djeteta, tamo gdje vidimo da možemo još više izvući - to i radimo kroz obogaćivanje nastave i unaprjeđenje nastavnih sati - objašnjava ravnateljica te zaključuje da je velik interes roditelja za upisom djece u OŠ Središće jedan od pokazatelja kvalitete rada.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Kad roditelji pišu zamolbu za upis djeteta i s drugog upisnog područja, spomenu da školu vide kao izuzetno kvalitetnom i da zaista žele da njihovo dijete upiše kod nas jer smatraju da će dijete dobiti više nego u drugim školama - objašnjava.

Imaju svoju 'cjelodnevnu nastavu'

Osim redovne nastave, škola nudi i druge aktivnosti nakon nastave poput stranih jezika, ali i sporta. Treba spomenuti predmet 'Zadruga' gdje učenici uče kako skuhati pekmeze i druge proizvode koje prodaju na zimskom sajmu i tako pune školsku blagajnu. Roditelji se također mogu osloniti i na produženi boravak koji pohađa velik broj učenika. Odrade zadaću i ponove nastavni materijal, ali i sudjeluju u izvan nastavnim aktivnostima. U suštini, neka vrsta cjelodnevne nastave.

Za cjelodnevnu nastavu od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja se nisu prijavili prije svega zbog uvjeta jednosmjenske nastave.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Glavni razlog je činjenica da ćemo u jednom momentu morati prijeći na dvosmjensku nastavu, a za sudjelovanje u Cjelodnevnoj nastavi škola treba biti u jednoj smjeni. Interes roditelja za upis djecu u OŠ Središće je ogroman prije svega zbog kvalitete, a i kvart iz dana u dan raste i sve više ljudi stanuje na našem upisnom području. Imamo već na neki način cjelodnevnu nastavu - objašnjava.

Majka učenice trećeg razreda osnovne škole Središće kaže kako njena djevojčica sretna odlazi i dolazi iz škole.

- Sretni smo sa Središćem prije svega jer je ona zadovoljna, do sad se zaista nije požalila. Hrani se u školi, redovito oduševljeno priča na kraju dana o tome što je jela, učila i radila. Nekad je čak teško izvući je iz škole kad treba ići kući. Roditelji nekih njenih prijatelja koji pohađaju druge škole nemaju ista iskustva, ali kao što sam rekla, dok je moje dijete zadovoljno i mi smo - zaključuje majka djevojčice.