Oštra odluka: U cijeloj državi blokirat će Fejs na mjesec dana

Papua Nova Gvineja planira zabraniti korištenje Facebooka svojim građanima na mjesec dana. Period zabrane omogućit će državi da preispita kakve su koristi od Facebooka, kako građani koriste tu društvenu mrežu, a u planu imaju i čišćenje lažnih vijesti i lažnih profila.

- To vrijeme ćemo iskoristiti da prikupimo informacije o korisnicima koji se skrivaju iza lažnih računa, korisnicima koji dijele pornografske sadržaje te o korisnicima koji objavljuju lažne informacije i uklonimo ih s mreže - objasnio je ministar komunikacija Sam Basil, piše lokalni Post Courier.

- Ovo će omogućiti i da ljudi sa stvarnim identitetima odgovorno koriste društvenu mrežu - izjavio je, dodavši da još nije odlučeno s kojim datumom zabrana stupa na snagu.

- Ne možemo dopustiti da se nastavi zloupotreba Facebooka u našoj zemlji - zaključuje ministar.

Papua New Guinea wants to ban Facebook for a month as Asia struggles with fake news and censorship https://t.co/YeA5Q1WqoT pic.twitter.com/V3V1abBfQn