<p>Ledenjak Brewster na Novom Zelandu otopio se u protekle tri godine dovoljno da za to razdoblje osigura pitku vodu svom stanovništvu te države, objavio je u srijedu jedan od vodećih istraživačkih instituta. </p><p>Znanstvenici procjenjuju da je Brewster na Južnom otoku Novog Zelanda izgubio 13 milijuna kubičnih metara leda od 2016. do 2019., objavio je Nacionalni institut za vodu i atmosferska istraživanja (NIWA).</p><p>Klimatolog Andrew Lorrey rekao je da su Južne Alpe (planinski lanac Novog Zelanda) izgubile 15.9 bilijuna litara voda u 40 godina.</p><p>NIWA vjeruje da je riječ o količini koja bi pokrila potrebe Novozelanđana za pitkom vodom u 40 godina.</p><p>Svake godine znanstvenici iz NIWA-e provode krajem ljeta snimanje ledenog pokrova na više do 50 novozelandskih ledenjaka.</p><p>Lorrey je kazao da je pronađeno više snijega na ledenjacima ove godine nego u prethodne dvije, ali je upozorio da se to nikako ne može smatrati nekim oblikom oporavka. </p><p>Trebalo bi barem 20 do 30 godina kao što je bila ova "da počnemo tek razmišljati o tome može li se nedavno pretrpljena šteta početi popravljati", rekao je.</p><p>Štete koje su pretrpjeli manji ledenjaci od 2018. i 2019. ugrozili su ih do te mjere da im prijeti nestanak, kaže Lorrey.</p><p>Toplinski valovi i rekordne visoke temperature nanose težak udarac ledenom pokrovu, a pepeo zbog požara u australskoj divljini "zacrnio" je ledenjake, apsorbirao sunčevo zračenje i povećao potencijal za topljenje leda, upozorio je.</p><p>Oko 30 posto ledenog obujma Južnih Alpa, a to je oko 15,9 bilijuna litara vode, izgubljeno jeotkako su počela praćenja 70-ih godina, kaže Lorrey.</p>