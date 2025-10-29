Otkrili što su misteriozna svjetla 40-ih i 50-ih i s čim su povezana

Misteriozna svjetla i izvješća o neidentificiranim anomalnim fenomenima (NFP) iz 1940-ih i 1950-ih godina čini se da su povezani s nuklearnim testiranjima, otkrili su znanstvenici. Nova studija, koja kombinira analizu arhivskih astronomskih opažanja sa svjedočanstvima očevidaca, sugerira da je nuklearno doba ostavilo svoj trag na nebeskom svodu i prije nego što je svemirska era uopće započela, pružajući prve statističke dokaze za vezu o kojoj se desetljećima samo nagađalo, piše Science Alert.

Otisci nuklearnog doba

Istraživanje, koje su proveli anesteziolog Stephen Bruehl sa Sveučilišta Vanderbilt i teorijska fizičarka Beatriz Villarroel sa Sveučilišta u Stockholmu temelji se na analizi starih fotografskih ploča. Između 1949. i 1958. godine, Opservatorij Mount Palomar proveo je svoj prvi veliki pregled neba (POSS-I), ambiciozan projekt mapiranja cijelog sjevernog neba.

Tek desetljećima kasnije, usporedbom s novijim snimkama, znanstvenici su uočili nešto neobično: na starim staklenim pločama zabilježene su svjetlosne točke koje su se pojavile i nestale.

Te pojave, poznate kao "tranzijenti", često su bile odbačene kao puke greške ili oštećenja na fotografskoj emulziji. Projekt VASCO, koji vodi Villarroel, posvećen je upravo pronalaženju takvih "nestajućih" objekata na nebu tijekom stoljeća opažanja.

Brojke koje govore same za sebe

Bruehl i Villarroel odlučili su provjeriti mogu li se neki od ovih tranzijenata povezati s ljudskim aktivnostima, s posebnim fokusom na nadzemna nuklearna testiranja koja su obilježila sredinu 20. stoljeća.

Sastavili su bazu podataka koja pokriva 2718 dana te usporedili datume pojave tranzijenata s poznatim datumima američkih, sovjetskih i britanskih nuklearnih testova, kao i s prijavama NFP-a (nekada poznatih kao NLO) iz baze UFOCAT. Rezultati, objavljeni u časopisu Scientific Reports bili su fascinantni.

Korelacija s nuklearnim testovima

Analiza je pokazala da je vjerojatnost pojave tranzijenta na nebu bila 45% veća unutar "prozora" nuklearnog testa, odnosno dan prije i dan nakon detonacije. Najznačajnija veza utvrđena je dan nakon nuklearnog testa, kada je vjerojatnost pojave misterioznog svjetla skočila za čak 68%.

Istraživači su zatim usporedili podatke o tranzijentima s prijavama viđenja NFP-a. Iako je veza bila slabija, i dalje je bila statistički značajna. Za svako dodatno izvješće o NFP-u u određenom danu, vjerojatnost pojave tranzijenta na astronomskim pločama porasla bi za 8,5%.

Konačno, studija je po prvi put u znanstvenoj literaturi dokazala da su i same prijave NFP-a blago rasle tijekom razdoblja nuklearnih testiranja.

Što su zapravo bili ti bljeskovi?

Iako studija ne daje konačan odgovor na prirodu ovih fenomena, isključuje nekoliko očitih mogućnosti. Budući da su se svjetla grupirala oko određenih datuma, malo je vjerojatno da se radi o nasumičnim oštećenjima na pločama.

Također, činjenica da su se najčešće pojavljivala dan *nakon* testa čini malo vjerojatnim da se radi o izravnom bljesku eksplozije ili neposrednim radioaktivnim padalinama.

Budući da su sve snimke nastale prije lansiranja prvog satelita 1957. godine, isključeni su i odbljesci od svemirskog otpada ili satelita.

Povijesni kontekst pokazuje da je veza između NLO-a i nuklearnih postrojenja dio javnog diskursa još od 1947. godine, kada su se pojavili izvještaji o "letećim tanjurima" u blizini lokacija poput Hanforda i Los Alamosa. Iako se to često pripisivalo pojačanom nadzoru zračnog prostora oko strateški važnih objekata – efektu poznatom kao "traženje ključeva ispod ulične svjetiljke" jer se tamo najbolje vidi – ova studija pruža prve fizičke, a ne samo anegdotalne dokaze koji su zabilježeni neovisno o ljudskim svjedočanstvima.

Moguće je da se radi o nekom nepoznatom atmosferskom fenomenu potaknutom golemom energijom oslobođenom tijekom eksplozija.

Novi pogled na stare misterije

"Bez obzira na to što će se na kraju utvrditi da tranzijenti jesu, naši rezultati pridonose rastućim dokazima koji podržavaju tumačenje tranzijenata kao stvarnih opažanja, a ne kao nedostataka na emulziji," pišu istraživači.

Njihov rad ne tvrdi da su vanzemaljci nadzirali nuklearna postrojenja, već otvara mogućnost da su snažne nuklearne detonacije mogle uzrokovati dosad nedokumentirane i vizualno upečatljive atmosferske fenomene.

Ta stvarna, fizička pojava mogla je poslužiti kao poticaj za barem dio izvješća o NFP-ima iz tog turbulentnog razdoblja, otvarajući novo poglavlje u razumijevanju ovih dugogodišnjih misterija i pokazujući kako ljudska tehnologija može na neočekivane načine utjecati na naš planet.

