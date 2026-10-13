Otkriven signal iz vremena kad je svemir bio star 3 milijarde godina. Astronomi iznenađeni

Astronomski svijet je uzbuđen nakon što su znanstvenici otkrili najudaljeniji brzi radijski bljesak (FRB) do sada, nazvan FRB 20240304B. Ovaj drevni energetski bljesak, emitiran u tisućinki sekunde, putovao je kroz 80 posto povijesti Svemira kako bi stigao do nas, što ga čini iznimno važnim otkrićem u razumijevanju ovih misterioznih fenomena. Brzi radijski bljeskovi su među najtajanstvenijim pojavama u Svemiru. Traju samo djeliće sekunde i nasumično se pojavljuju diljem neba, što je otežavalo utvrđivanje njihova podrijetla gotovo dva desetljeća od njihovog otkrića 2007. godine.

"Ono što brze radijske bljeskove čini zanimljivima jest to što ne znamo što ih generira", objasnila je Manisha Caleb, radio astronomkinja i astrofizičarka sa Sveučilišta u Sydneyu, za ScienceAlert. Dodala je kako postoje teorije o objektima koji ih proizvode, ali nema konačnih dokaza.

U ovom specifičnom slučaju, znanstvenici sumnjaju na magnetar, vrstu neutronske zvijezde s iznimno snažnim magnetskim poljima. Magnetari pakiraju masu cijelog Sunca u magnetski mramor veličine zaljeva San Francisca. Iako oslobađaju energiju ekvivalentnu 500 milijuna Sunaca u tisućinkama sekunde, njihova energija je skromna u usporedbi sa supernovama ili gama-zrakama, što je dovelo do gotovo stotinu teorijskih modela za njihovo objašnjenje.

"Mi promatrači možemo samo opovrgnuti modele, nikada ih dokazati. Stoga, kada imate 100 za opovrgnuti, potrebno je dosta vremena", izjavio je J. Xavier Prochaska, astronom i astrofizičar sa Sveučilišta California, Santa Cruz.

Studija, objavljena u časopisu Science, uključila je međunarodnu suradnju astronoma koji su koristili više opservatorija za istraživanje ovog FRB-a koji potječe iz razdoblja "kozmičkog podneva", ere tri milijarde godina nakon Velikog praska kada je formiranje zvijezda bilo na vrhuncu. Astronomi su identificirali FRB u ožujku 2024. koristeći MeerKAT, radioteleskop sa 64 antene u Južnoj Africi. Nakon toga su usmjerili dva ultraosjetljiva zemaljska teleskopa prema odgovarajućem dijelu neba kako bi pronašli galaksiju domaćina, ali su otkrili – tamu. Kada ni JWST (svemirski teleskop James Webb) nije uspio otkriti veliku galaksiju, istraživači su bili iznenađeni.

"Mislili smo da će to biti velika, lijepo formirana galaksija s mnogo zvijezda, a umjesto toga bila je to mala patuljasta galaksija, iako je aktivno formirala zvijezde", rekla je Caleb.

Ova patuljasta galaksija je tisuću puta manje masivna od očekivane i izuzetno je mlada, s 90 posto svoje zvjezdane mase formirane u posljednjih 30 milijuna godina. To je astronome navelo na zaključak da je magnetar najvjerojatniji izvor ovog povijesnog FRB-a, budući da se magnetari mogu formirati i osloboditi svoju magnetsku energiju u samo nekoliko milijuna godina, posebno u galaksijama siromašnim metalima koje pogoduju stvaranju masivnih zvijezda.

Osim što nude uvid u podrijetlo, FRB-ovi djeluju i kao "astronomski svjetionici". Kako je ovaj FRB prolazio kroz hladni, ionizirani plin koji prožima kozmos, njegove niže frekvencije bile su usporene više od viših, pa su stigle kasnije. Turbulentni plin, vjerojatno u matičnoj galaksiji, također je raspršio signal. Na taj je način signal ovog FRB-a pomogao osvijetliti nepoznatu skupinu galaksija udaljenu oko 3,5 milijardi svjetlosnih godina i nosio je ionski otisak skupa Djevice, najbliže takve strukture Zemlji, udaljene oko 54 milijuna svjetlosnih godina. Ovo otkriće je značajno jer je do sada potvrđeno samo oko 100 FRB-ova s poznatim galaksijama domaćinima, a većina ih je mnogo bliže Zemlji.

"Budući da slabo razumijemo što generira FRB-ove, mogli smo se samo nadati da bi mogli postojati u tako ranim vremenima", rekao je Prochaska za ScienceAlert.

"Sada smo to dokazali i to će potaknuti nova, posvećena istraživanja kako bi se pronašli drugi — i pretražile još veće udaljenosti!"