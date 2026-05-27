Ova Škoda košta samo 6800 eura. Možda dolazi u Europu

Dok europski proizvođači traže odgovor na sve jeftinije kineske modele, Volkswagen grupa ga možda već ima, i to u Indiji. Škoda Kylaq, mali SUV koji se proizvodi u gradu Puneu, trenutačno se na indijskom tržištu prodaje od 759.000 rupija, odnosno oko 6800 eura. Naravno, ako bi stigao u Europu, ne bi mogao koštati ni približno toliko. No čak i uz homologaciju, transport, poreze, carine i prilagodbe europskim pravilima, mogao bi se smjestiti znatno ispod Fabije, koja je danas najpovoljniji Škodin model u Europi i u Hrvatskoj kreće od 17.785 eura, piše Autostart.