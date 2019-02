Ovaj telefon čita vam iz dlana, želi brinuti za vašu sigurnost

LG je noćas u Barceloni predstavio dva top modela, no G8 Thinq privukao je puno više pažnje prvenstveno zbog Z Kamere, kako su je nazvali u korejskoj kompaniji. Naime, radi se o tome da su uz prednju kameru ugradili i ToF (Time of flight) senzor kakav smo vidjeli i na Honor View 20 telefonu. Njime telefon može očitati pokrete, geste, dubinu prostora, što se može koristiti za igre, ali i za potpuno novu razinu sigurnosti.

LG je tako razvio Hand ID sustav za koji tvrde da je puno sigurnija metoda otključavanja uređaja od otiska prsta. Naime infracrveni senzor i kamera mogu očitati kartu vena u našem dlanu koje su toliko jedinstvene da ih su izgledi da se ponovi 1 u milijardu. Otključavanje telefona dlanom samo je dio onog što je LG ugradio u telefon. Naime, oni su osmislili i cijeli niz zadataka za naše prste, koji različitim gestama mogu pokrenuti aplikacije, pojačati glazbu, javiti se na poziv... U teoriji sve to zvuči zabavno, ali u praksi je djelovalo prilično zbunjujuće. Nakon prezentacije, mnogi su pokušavali kontrole i mučili se s njima, stoga je pitanje kako bi to trebali oni kojima tehnologija i nije toliko bliska. I meni je trebalo neko vrijeme da shvati kako točno sustav želi da mu se okrenu prsti da bi pojačao glazbu ili promijenio pjesmu. Uz to, ovakve geste izgledaju kao da bi najsretnije bile u autu gdje ne možemo baš prčkati po ekranu.

Foto: LG

Puno atraktivniji novitet na LG G8 je Crystal Sound OLED opcija, odnosno rješenje u kojem se ekran ovog telefona koristi kao membrana zvučnika i u praksi djeluje prilično dobro jer zvuk djeluje kao da dopire iz svakog dijela ekrana. Inače, ovo je prvi LG iz G serije s OLED ekranom, koji je ovdje u dijagonali od 6,1 inča (QHD+).

Što se ostatka hardvera tiče, tu je Snapdragon 855, 6 GB RAM-a te 128 GB memorije. Što se kamera tiče, telefon će biti dostupan sa dvije kamere (16 i 12 mpx), a tu je i varijanta sa tri kamere gdje je treća telefoto od 12 megapiksela. No to je uređaj samo za korejsko tržište, istaknuli su na predstavljanju.

Što se baterije tiče, njen kapacitet je 3500 mAh.