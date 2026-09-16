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Ovih pet jeftinih rabljenih su pouzdaniji od većine sličnih

Piše Autostart,
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Ovih pet jeftinih rabljenih su pouzdaniji od većine sličnih
Foto: Audi
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Najnoviji njemački TÜV Report među starijim automobilima izdvaja nekoliko iznenađujuće dobrih kandidata koje je moguće pronaći za razumne iznose ispod 10.000 eura

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Kod kupnje starijeg rabljenog automobila niska cijena lako može biti zamka jer nekoliko ozbiljnijih kvarova brzo poništi svu početnu uštedu. Zbog toga su posebno zanimljivi modeli koji su već dovoljno stari da budu pristupačni, ali na tehničkim pregledima i dalje prolaze bolje od prosjeka. Najnoviji njemački TÜV Report Auto Bilda upravo među starijim automobilima izdvaja nekoliko iznenađujuće dobrih kandidata koje je moguće pronaći za razumne iznose ispod 10.000 eura. Dobra TÜV ststistika ne jamči da će svaki primjerak biti dobar, no kvalitetatan je pokazatelj o opčoj pouzdanosti ovih automobila.

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