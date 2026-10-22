Ovo će biti zadnji poticaji na kojima možete kupiti Kineza? Na prošlima BYD bio najtraženiji

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) 28. listopada 2026. otvara prijave za poticaje pri kupnji električnih vozila do 9000 eura. No čini se da bi ovi poticaji mogli biti posljednji na kojima ćete moći kupiti kineski automobil jer Europska unija priprema niz pravila koja državne subvencije vežu uz europsko podrijetlo vozila.

Što donosi novi poziv Fonda

Fond je javni poziv objavio 9. listopada, a početak prijava pomaknuo je s 21. na 28. listopada u 9:00 sati jer želi dodatno testirati sustav za elektroničke prijave.

Za ovu namjenu osigurao je 20 milijuna eura, čime planira sufinancirati kupnju oko 3.000 novih vozila.

- Procjenjujemo da bi to trebalo biti otprilike 3000 vozila – rekao je Aleksandar Halavanja, voditelj Službe za sustavno gospodarenje energijom Fonda.

Za automobile do 35.000 eura s PDV-om građani mogu dobiti do 9.000 eura, a za skuplje modele do 7.000 eura. Fond u oba razreda pokriva najviše 40 posto cijene, a električni automobili skuplji od 62.500 eura ne ulaze u sufinanciranje. Poziv vrijedi isključivo za punoljetne građane s prebivalištem u Hrvatskoj, a svaki od njih može ostvariti poticaj za najviše jedno vozilo. Fond ne sufinancira hibride, nego samo potpuno električna vozila kategorija L1 do L7 i M1 (osobni automobili). Zahtjeve obrađuje po načelu „najbržeg prsta”, sve dok ne potroši proračun. Kupci vozilo moraju nabaviti najkasnije do 31. ožujka 2028., a zahtjev za isplatu poslati do 30. travnja 2028. Prijave idu isključivo elektroničkim putem kroz sustav eFZOEU, uz vjerodajnice sustava NIAS (nacionalni sustav elektroničke identifikacije).

Kinezi najtraženiji

Kineski automobili u Hrvatskoj već privlače velik interes kupaca koji računaju na poticaje. Na prošlom natječaju za tvrtke i obrte kineski BYD bio je najtraženija marka. Fond je na tom pozivu zaprimio zahtjeve za više od 2.800 vozila.

Isti trend vidi se u cijeloj Europi.

Kineske marke u kolovozu su zauzele gotovo 12 posto europskog tržišta novih automobila, prema podacima tvrtke Dataforce.

Europska komisija predstavila je 4. ožujka 2026. Zakon o ubrzanju industrije (Industrial Accelerator Act), prijedlog koji javni novac usmjerava prema proizvodima europske proizvodnje. Prema prijedlogu, vozilo s pravom na subvencije mora biti sastavljeno u EU, a najmanje 70 posto vrijednosti njegovih komponenti, ne računajući bateriju, mora dolaziti iz europske proizvodnje.

Države članice morale bi ta pravila primijeniti na 100 posto proračuna programa potpore za čista vozila. To bi se izravno odnosilo i na buduće poticaje u Hrvatskoj. Kineski automobil koji tvornica sastavi u EU od dijelova iz Kine vrlo bi vjerojatno ostao bez državnih poticaja. Njemačka i Francuska prije nekoliko dana dogovorile su strožu definiciju oznake „Proizvedeno u Europi”, prema kojoj bi se automobili od 2028. godine morali sklapati u Europi. Taj prijedlog europsku proizvodnju veže prvenstveno uz 27 članica, dok bi Velika Britanija i Norveška (članica Europskog gospodarskog prostora) mogle ući u krug tek nakon što ispune dodatne uvjete.

Europsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) zatražilo je od EU da Veliku Britaniju izuzme iz novih pravila jer bi britanski proizvođači inače praktično ostali bez najvećeg izvoznog tržišta. Prijedlog još trebaju odobriti države članice i Europski parlament, a usvajanje se ne očekuje prije 2027.

Stručnjaci upozoravaju i na rizik od sastavljanja kineskih vozila u Europi uz malu dodanu vrijednost.

- Glavni rizik je da Kina otvori pogone za sklapanje kineskih komponenti u EU, uz minimalnu ekonomsku dodanu vrijednost za Europljane – ocijenio je ekonomist Sander Tordoir.

Kvota od 350.000 kineskih hibrida

Europska komisija potvrdila je da će uvoz hibridnih automobila iz Kine ograničiti na najviše 350.000 primjeraka godišnje. Prema dogovoru EU i Kine, ograničenje za hibride i plug-in hibride (vozila s baterijom koja se puni iz utičnice) vrijedi od prosinca 2026. Ograničenje traje četiri godine, a kvota svake godine raste šest posto. EU ne uvodi nove carine, nego kvotu, pa vozila iznad dopuštenog broja neće moći ući na europsko tržište. Ta vozila ostaju blokirana na carini u europskim lukama.

Rez je velik jer bi prema procjenama Europske komisije ove godine na europsko tržište moglo stići čak 800.000 takvih automobila. Kineski dužnosnici, s druge strane, ističu da je Kina 2025. u EU izvezla 302.000 hibrida, pa im nova kvota zapravo jamči rast. Kvota ne obuhvaća vozila iz kineskih tvornica unutar EU. Obuhvaća, međutim, i automobile europskih proizvođača koji proizvode u Kini. Kina je zauzvrat pristala ukinuti carine na određene automobilske dijelove, a dogovor predviđa i obvezne minimalne prodajne cijene za kineske hibride.

Za hrvatske kupce sve to znači sljedeće: ovogodišnji poziv Fonda ne postavlja uvjet europskog podrijetla vozila, a pravila EU o „europskoj prednosti” još nisu na snazi. Ako ih Bruxelles usvoji u predloženom obliku, budući poticaji u Hrvatskoj vrlo bi vjerojatno isključili kineske aute uvezene iz Kine. Zato bi natječaj koji počinje 28. listopada mogao biti posljednja prilika za kupnju takvog automobila uz državnu potporu.

*uz korištenje AI-ja