Na prvi pogled nova serija 3 snažno podsjeća na električni i3 predstavljen ranije ove godine. To je namjerno, no tehnički su dva automobila znatno različita
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Ovo je novi BMW serije 3: Od sada bez dizela, ovo su detalji
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BMW je predstavio osmu generaciju serije 3, model interne oznake G50 koji nastavlja gotovo pola stoljeća dugu priču jednog od najvažnijih automobila marke. Od 1976. proizvedeno je oko 18 milijuna primjeraka serije 3, a nova generacija donosi prilično velik zaokret - dizela više nema u ponudi.
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