Ovo je novi Uno. Ne, nema veze niti s Fiatom ili ni s Italijom...

Meksiko je jedna od najvažnijih zemalja za automobilsku industriju. Ondje tvornice imaju brojni globalni proizvođači, automobili se izvoze na velika tržišta, a autoindustrija je vrlo važan dio gospodarstva. Ipak, ozbiljnih domaćih automobilskih marki nikada nije bilo. Upravo zato je novi Uno vrlo zanimljiv model, ne zato što je riječ o tehnološki impresivnom automobilu, nego zato što je predstavljen kao prvi model nove meksičke marke električnih vozila nazvane Olinia.



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