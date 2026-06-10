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SIMPATIČAN MALI EV

Ovo je novi Uno. Ne, nema veze niti s Fiatom ili ni s Italijom...

Piše Autostart,
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Ovo je novi Uno. Ne, nema veze niti s Fiatom ili ni s Italijom...
Foto: Olinia

Meksiko je dobio prvi domaći električni auto, malen je, spor i prima šestero ljudi...

Admiral

Meksiko je jedna od najvažnijih zemalja za automobilsku industriju. Ondje tvornice imaju brojni globalni proizvođači, automobili se izvoze na velika tržišta, a autoindustrija je vrlo važan dio gospodarstva. Ipak, ozbiljnih domaćih automobilskih marki nikada nije bilo. Upravo zato je novi Uno vrlo zanimljiv model, ne zato što je riječ o tehnološki impresivnom automobilu, nego zato što je predstavljen kao prvi model nove meksičke marke električnih vozila nazvane Olinia.

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