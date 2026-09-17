Ovo su najveće AI tvrtke i njihova tržišna vrijednost

Ponovno se rasplamsala rasprava o tome tko bi trebao kontrolirati razvoj umjetne inteligencije. Dok se države bore s pitanjem kako regulirati industriju koja se razvija neviđenom brzinom, analiziramo kompanije koje predvode ovu utrku i bilijune dolara koji stoje iza njih.

Najnoviji spor uslijedio je nakon eseja izvršnog direktora tvrtke Anthropic, Darija Amodeija, koji tvrdi da se razvoj sve moćnijih sustava mora usporiti te poziva na strožu regulaciju. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je te tvrdnje i napisao na platformi Truth Social da sigurnosne brige predstavljaju zavjeru koja koristi samo Kini.

"SAD već ima nevjerojatnu kriminalnu i regulatornu moć nad tvrtkama iz ovog sektora", poručio je Trump u svojoj objavi, dodajući da pobjednik u utrci za novom tehnologijom na kraju odnosi sve.

Tko je tko u svijetu umjetne inteligencije

Chatbotovi i veliki jezični modeli samo su vidljivi vrh industrije. Ispod njih nalazi se puno veći ekosustav hardvera, infrastrukture i softvera. Globalno tržište u 2026. godini doseglo je vrijednost od 514,5 milijardi dolara, što predstavlja porast od 19 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ove moćne kompanije možemo grubo podijeliti u tri kategorije.

Hardver kao temelj

Na samom dnu industrije nalaze se tvrtke koje dizajniraju i proizvode fizičke čipove na kojima se tehnologija izvodi, zajedno s opremom koja napaja i hladi podatkovne centre. Dizajneri čipova su tvrtke poput Nvidije, AMD-a i Intela. Proizvođači čipova, poput TSMC-a, fizički izrađuju te dizajne. Infrastrukturne tvrtke osiguravaju opremu za napajanje i hlađenje o kojoj ovise svi podatkovni centri u svijetu.

Oblak i računalna snaga

To su kompanije koje pretvaraju sirove čipove u iskoristivu računalnu snagu, isporučujući kapacitet za pohranu i obradu podataka. Među njima su divovi poput Alphabeta, Microsofta i Amazona koji upravljaju velikom infrastrukturom u oblaku. Tu je i novi val specijaliziranih pružatelja usluga izgrađenih isključivo za opskrbu ogromnom računalnom snagom potrebnom za obuku velikih modela.

Softver i aplikacije

To su kompanije koje stvaraju proizvode koje ljudi i tvrtke zapravo koriste. Vodeći laboratoriji poput OpenAI-ja, Anthropica, Google DeepMinda i Meta AI-ja razvijaju velike jezične modele, a mnogi od njih grade i vlastitu računalnu infrastrukturu. Poslovne tvrtke poput Palantira i Salesforcea primjenjuju te modele za automatizaciju svakodnevnih poslovnih operacija.

Tržišna vrijednost tehnoloških divova

Deset najvećih javnih kompanija koje djeluju u ovom prostoru imaju kombiniranu tržišnu kapitalizaciju od najmanje 25 bilijuna dolara. To je više od bruto domaćeg proizvoda svake zemlje na svijetu osim Sjedinjenih Američkih Država te više od cjelokupnog kineskog gospodarstva.

Nvidia je najveća javna tvrtka fokusirana na ovaj sektor, s tržišnom kapitalizacijom od otprilike 5,1 bilijuna dolara sredinom rujna 2026. godine. Tvrtka dizajnira grafičke procesore i akceleratore koji pokreću vodeće modele. Novac zarađuje prodajom tih čipova tehnološkim divovima.

Apple je primarno hardverska tvrtka, ali je snažno investirao u pametne značajke na samim uređajima. Njegova tržišna kapitalizacija od 4,86 bilijuna dolara čini ga jednom od najvrjednijih tvrtki izloženih ovom sektoru. Njegov glavni proizvod, Siri AI, lansiran je u 2026. godini i radi na Googleovim Gemini modelima prema ugovoru o licenciranju. Usvajanje tehnologije na tržištu postaje sve raširenije, a 72 posto poduzeća na globalnoj razini već aktivno koristi generativne alate.

Taiwan Semiconductor je najveći svjetski proizvođač čipova s tržišnom kapitalizacijom od 1,9 bilijuna dolara. Proizvodi najnaprednije čipove koje dizajniraju Nvidia, Broadcom i AMD. Zarađuje masovnom proizvodnjom i trenutno kontrolira više od 70 posto globalnog tržišta.

Privatne kompanije u usponu

Nekoliko privatnih tvrtki procjenjuje se na milijarde dolara, a neke planiraju izlazak na burzu u nadolazećim mjesecima. Anthropic, procijenjen na otprilike 965 milijardi dolara, razvija obitelj modela Claude. Tvrtka je podnijela zahtjev za inicijalnu javnu ponudu u lipnju 2026. godine.

OpenAI, procijenjen na oko 852 milijarde dolara, razvija modele iza svog popularnog alata ChatGPT. Također su podnijeli zahtjev za izlazak na burzu, ali se sada naginje prema uvrštavanju u 2027. godini.

Tvrtka xAI, koja se spojila sa SpaceX-om, razvija modele Grok. U vrijeme spajanja u veljači 2026. godine samo je tvrtka xAI bila procijenjena na oko 250 milijardi dolara.

*uz korištenje AI-ja