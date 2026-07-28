Ovo su nove tehnologije koje Španjolci i Francuzi koriste u borbi protiv užasnih požara

Španjolska je proglasila izvanredno stanje u zajednici Madrida i pokrajini Ávila zbog širenja intenzivnih šumskih požara. S obzirom na to da vatra i dalje gori izvan kontrole, ova se godina oblikuje kao jedna od najrazornijih sezona požara u povijesti regije.

Ekstremne vrućine i abnormalno suho vrijeme, koje je pripremilo vegetaciju za gorenje, dodatno su potaknule požare. Isti se fenomen, uvelike potaknut klimatskim promjenama, događa diljem svijeta. Suočeni sa sve većim brojem megapožara koji haraju planetom, vatrogasci su u potrazi za novim alatima za borbu protiv vatrene stihije. To uključuje i napore u Španjolskoj, gdje je zemlja razvila ili testirala tehnološke inovacije za sprječavanje, otkrivanje i obuzdavanje šumskih požara.

Dramatična situacija diljem Europe

Španjolski premijer Pedro Sánchez upozorio je na ozbiljnost situacije koja pogađa i susjedne zemlje, naglašavajući da su svi raspoloživi resursi raspoređeni za upravljanje krizom u gradovima Ávila, León, Toledo, Madrid i drugim dijelovima zemlje.

​- Suočeni smo s dramatičnom situacijom, ne samo u raznim španjolskim pokrajinama, već i u regijama susjednih zemalja - istaknuo je Sánchez.

Francusku su također pogodili golemi požari koji su stvorili vlastite meteorološke uvjete. Prema Europskom informacijskom sustavu o šumskim požarima, u te dvije zemlje vatra je progutala više od 300.000 hektara, a stotine tisuća ljudi bilo je prisiljeno na evakuaciju. Požari u Španjolskoj spalili su dvostruko veću površinu od godišnjeg prosjeka, dok je u Francuskoj ovogodišnja sezona požara bila šest puta razornija od uobičajene.

Tehnološke inovacije u borbi protiv vatre

Dok se na horizontu pojavljuje sve više megapožara, stručnjaci se okreću tehnologiji kako bi pronašli učinkovitije načine za njihovo suzbijanje.

Ecofire

Riječ je o biorazgradivoj tekućini koja se sastoji od različitih sto posto organskih tvari u formuli na bazi vode. U gašenju požara učinkovitija je do 40 puta od obične vode, a djeluje šest do deset puta brže. Proizvod se također može preventivno nanositi na vegetaciju kako bi se stvorio izolacijski sloj koji blokira toplinu i kisik te sprječava izgaranje na temperaturama od 100 Celzijevih stupnjeva ili višim.

Predifire

Jednom kada šumski požar bukne, borba protiv njega postaje znatno teža. Zbog toga su bolja predviđanja ključna kako se resursi ne bi nepotrebno raspršili. Predifire je sustav za rano upozoravanje na šumske požare, razvijen uz potporu Sveučilišta u Córdobi te tvrtki Automatismos ITEA i Somnum Technologies. Ova tehnologija kombinira umjetnu inteligenciju, senzore i autonomne dronove za identifikaciju izbijanja požara dok su još mali, na površini od svega nekoliko hektara. Cilj je smanjiti vrijeme reakcije i omogućiti ranu intervenciju.

SenForFire

U razvoju su i drugi sustavi za nadzor. Među njima je SenForFire, europski projekt u kojem sudjeluju Španjolsko nacionalno istraživačko vijeće, Sveučilište u Extremaduri i razne španjolske tvrtke. Njegov je cilj ojačati prevenciju i rano otkrivanje putem bežičnih mreža jeftinih pametnih senzora. Ovi uređaji u stvarnom vremenu otkrivaju i mjere plinove povezane s izgaranjem, varijable okoliša i vremenske uvjete kako bi identificirali znakove koji predviđaju početak ili napredovanje požara.

Model za procjenu širenja požara

Ovaj model umjetne inteligencije, koji su razvili španjolski istraživači uz financiranje Ministarstva znanosti i inovacija, koristi neuronske mreže za analizu atmosferskih varijabli i indeksa zelenila vegetacije temeljenog na satelitskim snimkama. Koristeći te informacije, procjenjuje koliko bi se daleko požar mogao proširiti, koliko bi vremena bilo potrebno da se stavi pod kontrolu te kolika bi količina zemaljskih, ljudskih i zračnih resursa bila potrebna za odgovor na hitnu situaciju u područjima visokog rizika.

Alati dostupni građanima

Osim napora u borbi protiv požara, postoje i alati, od kojih su mnogi već dostupni, koji mogu pomoći španjolskoj javnosti da ostane sigurna. Vlada ima službenu aplikaciju Civilne zaštite za pristup informacijama o hitnim situacijama, kartama upozorenja i hitnim službama.

Google Maps ima sloj koji može aktivirati hitna upozorenja i prikazivati perimetre šumskih požara u Španjolskoj. Tu je i Incendios España, platforma s kartom u stvarnom vremenu koja pomoću satelitskih podataka prikazuje lokacijeaktivnih šumskih požara diljem zemlje.