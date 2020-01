Ovog tjedna neće biti testova, ali stiže prva radna subota...

U većini hrvatskih osnovnih i srednjih škola učenici su se danas vratili na nastavu.

Formalni je to početak drugog polugodišta, a ovaj tjedan u većini škola obilježit će i radna subota. No bit će ovo “laganiji” tjedan, barem prema najavama iz samih škola. Naime, s obzirom na to da tjedan iza Sveta tri kralja značajan broj hrvatskih građana koristi za zimski skijaški odmor, to će se donekle odraziti i na brojčano stanje u razredima.

Prema procjeni turističkih agencija, na skijanje je u otišlo oko 200.000 građana, a među njima su brojni oni sa školarcima u obitelji.

Za sve njih Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je školama dozvolu da se djeci opravda izostanak, te će za učenike čiji su roditelji na vrijeme predali zahtjev ravnateljima, tako i biti. A kako bi napokon krenuli s novim gradivom kad su svi učenici u školi, u školama nam kažu kako će ovaj tjedan iskoristiti uglavnom za ponavljanje starog.

Tako, kažu nam ravnatelji, svakako neće biti testova ili ispitivanja. Osim toga, ističu, opravdan će biti izostanak i ako se ne radi strogo o skijaškom tjednu, no potrebna je ispričnica prema Pravilniku o pedagoškim mjerama. Roditelj može opravdati do tri dana izostanka djeteta. Izostanke dulje od ta tri dana, ako se radi o bolesti, mora se pravdati liječničkom ispričnicom.

Ostale izostanke, poput onih zbog odlaska djeteta na sportsko natjecanje, do tjedan dana opravdava razrednik, a do 15 dana učiteljsko vijeće.

Ravnatelji nam ističu kako nitko ne treba brinuti ni zbog ocjena, jer iako se do zimskih praznika nisu stigli odraditi svi testovi, svi će biti ocijenjeni. Službenog ocjenjivanja na polugodištu ionako nema, a novi pravilnici o vrednovanju u sklopu kurikularne reforme ionako predviđaju manje brojčanih, a više opisnih ocjena.

Osim toga, danas na nastavu ne trebaju dolaziti učenici pravoslavne vjeroispovijesti koji proslavljaju Božić, zbog čega u dijelu škola nastava i formalno počinje sutra. Stoga će se ovaj tjedan, posebice u nižim razredima, iskoristiti za “povratak” radnim školskim obavezama.

Što se tiče radnih subota, u dijelu osnovnih škola, primjerice u Gradu Zagrebu, nadoknadit će se nastava kroz tri radne subote, no nastavna godina završava 19. lipnja. Većina škola u Hrvatskoj ipak je odabrala model dulje školske godine, do 26. lipnja, no neće se odrađivati subote.

One škole koje su odabrale radnu subotu, taj će dan, kako najavljuju, koristiti za nenastavne dane poput lokalnih proslava, Dana škole, terenske nastave itd. Podsjetimo, škole su odabrale i ukidanje proljetnih praznika, te se sada umjesto sedam dana učenici imati tek jedan dodatni dan uz uskršnje blagdane.

Neke škole neće koristiti radne subote jer učenici subotom idu na natjecanja. Produljit će godinu.

No kako ističu neki naši sugovornici, upravo zbog prilično “velikodušnog” Pravilnika (roditelj, naime, može opravdati djetetu tri dana neograničeno puta), izostanci su već odavno ogroman problem u školama.

Tako je u prošloj školskoj godini zabilježeno čak 30 milijuna sati izostanaka, i to većinom opravdanih.

Iako je ministrica Blaženka Divjak najavila pooštravanje Pravilnika, zbog burne reakcije javnosti zasad te izmjene nisu definirane.

Matura prije kraja

Radne subote također su obavezne. Nema ih mnogo, no dosta škola od njih je odustalo jer učenici subotom često imaju izvanškolske, ali i izvannastavne aktivnosti, posebno one sportske. Česta su i druga, znanstvena natjecanja.

S druge strane, poneka radna subota za srednjoškolce, posebice maturante koji se pripremaju za državnu maturu, nije neuobičajena. U dosta srednjih škola s odradama su već krenuli. Iako se srednjoškolci pribojavaju drugog polugodišta, ravnatelji ističu kako će svi imati dovoljno vremena da se pripreme za ispite državne mature. Podsjetimo, neki od ispita, posebno oni koji se tiču izbornih predmeta, održat će se i prije završetka nastavne godine.

Nastava za maturante završava 29. svibnja, odnosno, za Grad Zagreb, 28. svibnja.

U drugom polugodištu nastavlja se i provedba reforme u 1., 5. i 7. razredima. Učenici 5. i 7. razreda u sljedeća dva tjedna trebali bi na korištenje dobiti tablete koje će dobavljač, tvrtka S&P Hrvatska, od danas nastaviti isporučivati školama. Učenici u nižim razredima na tabletima će raditi povremeno, u grupi i samo u razredu, prema odabiru nastavnika.

Do kraja osmog razreda

Stariji učenici dobivaju ih na korištenje do kraja 8. razreda.

Kako će i koje edukacijske platforme koristiti, to će ovisiti o učiteljima i nastavnicima, za koje se nastavljaju online edukacije.

Ministarstvo će pružati potporu školama u reformskim procesima tijekom cijele godine.

Ne mogu na skijanje

Edukacije se održavaju kontinuirano, a upravo je završen i prvi savjetnički posjet školama u sklopu potpore provedbi kurikularne reforme koji je obuhvatio više od 1.200 škola. Informacije s terena su vrlo dobre i ovo je prilika da još jednom razgovaramo o svim dvojbama te zajednički dođemo do tema koje bi još trebalo dodatno pojačati tijekom edukacija i savjetničkih posjeta - priopćila je ministrica Divjak.

Iz Ministarstva su objavili i kako su tableti nabavljeni za učenike slabijeg socijalnog stanja u srednjim školama. Za to je izdvojeno 1,36 milijuna kuna.

Inače, nastavnici se ovaj tjedan obavezno moraju pojaviti u školama, bez obzira na to koliko će djece doći na nastavu - za njih nema “skijaškog tjedna”.

Što se tiče školskog gradiva, kao što smo već pisali, nastavnici koji nisu štrajkali, no kojima nije dolazila većina razreda na nastavu, morat će ponovo raditi gradivo iako su ga možda već odradili.

Ovo će biti najdulje polugodište. S nadoknadama se počelo i prije praznika.

'Razgovori o promjenama': Divjak danas kreće na turneju u škole

Tijekom svoje treće turneje u školama, ministrica Divjak predstavit će novost za nastavnike: Virtualnu učionicu u kojoj će nastavnici i učitelji “na akademskoj razini” s ministricom moći raspravljati o reformi, ali i budućnosti obrazovanja u Hrvatskoj, najavljuju iz Ministarstva.

Divjak će danas posjetiti IX. gimnaziju u Zagrebu, a kako je istaknula prije nove godine, edukacijama koje provodi Ministarstvo, nastavnici i učitelji dali su visoke ocjene.

- 87 posto njih prepoznaje ovo kao vrlo kvalitetan iskorak, zadovoljni su su edukacijama, a 96 posto vidi vrijednost toga da se s učenicima radi na način da oni budu aktivni u nastavi, da rješavaju probleme i aktivno misle - kazala je za N1.

