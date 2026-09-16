Ozonska rupa se smanjuje! Bila je među najmanjima u posljednjih nekoliko desetljeća

Ozonska rupa iznad Zemlje 2025. godine bila je jedna od najmanjih u posljednjih nekoliko desetljeća, izvijestila je u srijedu Svjetska meteorološka organizacija (WMO). Bila je to druga godina zaredom u kojoj su i dubina i opseg ozonske rupe bili znatno ispod prosjeka za razdoblje od 1990. do 2010. godine, prema najnovijem izvješću te UN-ove agencije, objavljenom na Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja.

Prošlogodišnja ozonska rupa bila je četvrta ili peta najmanja otkako su 1992. godine uočeni obrasci ozbiljnog smanjenja ozona, navela je organizacija.

To je djelomično posljedica prirodnih atmosferskih pojava koje uzrokuju godišnje fluktuacije, istaknuo je WMO.

No, presudan čimbenik bilo je smanjenje upotrebe tvari koje uništavaju ozon, a koje je uzrokovao čovjek, poput klorofluorougljika (CFC), tijekom proteklih desetljeća. Te su se tvari, poznatije kao freoni, nekad koristile u hladnjacima, klima-uređajima, pjenama za gašenje požara i lakovima za kosu.

Glavna tajnica WMO-a Celeste Saulo izjavila je da je riječ o uspješnoj priči na području zaštite okoliša.

"Ozonski se sloj oporavlja od 2000. godine i možemo očekivati ​​njegov potpuni oporavak kroz nekoliko desetljeća", navela je.

Bečka konvencija o zaštiti ozonskog sloja usvojena je 1985. godine, a kasnije je uslijedio Montrealski protokol.

Prema podacima WMO-a, te su mjere dovele do postupnog ukidanja više od 99 posto reguliranih tvari koje uništavaju ozon, poput CFC-a.

Tanak ozonski sloj omogućuje da više štetnog ultraljubičastog (UV) zračenja sa Sunca dopre do Zemlje. Kod ljudi to može uzrokovati oštećenja kože ili rak kože, kao i mrenu.

U dijelovima Europe razina UV zračenja porasla je za čak 20 posto od sredine 1990-ih, navodi WMO.

Mjerenja provedena na tlu pokazala su da je to prvenstveno uzrokovano smanjenjem naoblake i posljedičnim povećanjem godišnjeg trajanja sunčeve svjetlosti.

"S obzirom na taj trend, ciljane i učinkovite mjere zaštite od UV zračenja od iznimne su važnosti", poručili su iz WMO-a.