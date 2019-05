Pametni tuš Hrvata sam grije vodu i jedinstven je na svijetu

Vanjski kameni tuševi sve više se nameću kao idealno rješenje za bazene i dvorišta, što zbog mogućnosti rashlađivanja tijekom vrućih ljetnih dana, što kao element koji daje poseban vizualni identitet.

Imajući to u vidu, mladi Istrijan Stefano Ladavac (24) koji živi i radi u Rijeci, osmislio je jedinstveni proizvod kakav se ne proizvodi nigdje drugdje u svijetu.

Riječ je o unikatnom i originalnom hrvatskom proizvodu tj. vanjskom tušu na vlastiti pogon kojeg karakteriziraju autonoman rad, solarno napajanje i ušteda vode, s noćnim osvjetljenjem, senzorom pokreta te mogućnošću personalizacije i prostora za reklame.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Stefano Ladavac (24) s kamenim tušem "Marbella"

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Na ideju sam došao unazad dvije i pol godine kada sam, obilazeći plaže, primijetio da ne postoji kvalitetno rješenje za tuševe. Istražio sam tržište i uvidio da ideja koju sam imao u glavi ne postoji nigdje u svijetu. Imao sam sreću da mi se otac Sandro i djed Ive bave poslovima s kamenom te sam uz njihovu, i podršku djevojke, koja mi je najveći vjetar u leđa i koja me je tjerala naprijed u onim najtežim trenucima kada nisam imao ni za kavu i kada sam pomišljao odustati, krenuo u realizaciju zamisli - započinje priču o svojim prvim koracima mladi poduzetnik Stefano, koji je nakon završenog fakulteta poduzetništva u Rijeci otvorio showroom "Infinity Luxury".

Pametni tuš radi na senzor pokreta

Danas, s mladim timom od nekoliko ljudi i ocem koji radi na montaži te djedom, koji je zadužen za servisiranje, proizvodi vanjske tuševe izrađene od kamena kojeg naručitelj odabere, a najčešće se radi o čvrstom, kvalitetnom istarskom kanfanaru ili talijanskom jet black-u, koji lako podnose visinu bez pucanja te jake udare bure i vremenske nepogode.

- Za izradu tuša, koji teži 400 kg i kojeg proizvodimo u vlastitom pogonu u Istri, potrebno je oko tri sata, a izrađuje ga tim od dvoje ljudi. Kvalitetni materijali od kojih su izrađeni jamče dugotrajnost, postojanost i pouzdanu funkcionalnost, ali i ekonomičnost s obzirom na to da imaju ugrađene solarne panele za proizvodnju električne energije te senzore za detekciju pokreta koji omogućuju uštedu vode. Također, tu je i spremnik od 20 litara koji se zagrijava pomoću sunčeve topline i omogućuje tuširanje toplom vodom. Naravno, postoji i mogućnost spajanja na električnu energiju za one iznimne situacije kada se zaredaju hladni i oblačni dani. Uz to trenutno radimo na ugradnji ekrana na tuš koji će se koristiti u svrhu promocije i reklamiranja, što je, smatram, izuzetno bitno za turizam tj. hotele i plaže gdje pod tuševe dolazi veliki broj ljudi koji, dok se tuširaju, mogu saznati o svakakvim ponudama - objašnjava inovator Stefano.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Osnovni model "Marbella", koji sam grije vodu i radi na senzor pokreta

Kako ovakav proizvod ne postoji nigdje u svijetu, a kamen je dosta težak za izvoz, vanjski tuš proizvodi se i u lakšoj verziji od eko HPL materijala. Cijene se kreću od dvije tisuće eura na dalje, ovisno o izboru materijala te specifikacijama klijenta.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Model "Safari" napravljen je od izdržljivog materijala HPL

Ekonomičan, funkcionalan i privlačan tuš prvenstveno je namijenjen hotelima i plažama u vlasništvu gradova i općina, ali i privatnicima, a upravo je ovo bio prvi izbor koji krasi kupalište luksuznog novootvorenog hotela "Joel" u Novalji u vlasništvu nogometaša Dejana Lovrena.

Foto: Denine.eu Kameni tuš "Marbella" krasi luksuznu vilu Dejana Lovrena u Novalji

- Kod rađanja ideja uvijek krećem od vlastite potrebe, a put do cilja nerijetko mi je ljepši od njegovog krajnjeg ostvarenja. Bitno je vjerovati u sebe, biti uporan i nepokolebljiv i onda kada ne ide sve glatko. Uspjeh je sam sebi dokazati da možeš. A za sve to potrebno je sagraditi dobre temelje jer kad je temelj čvrst na njega možeš graditi sto katova - zaključuje mladi poduzetnik Stefano.

Osim jedinstvenih vanjskih tuševa njegova tvrtka u ponudi ima i pametne ležaljke sa "skrivenim" ladicama u koje je integriran sef za osobne stvari (novčanike, mobitele, nakit) te USB punjač, također na samostalno napajanje.