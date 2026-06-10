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NEVJEROJATAN POTHVAT

Passat 1.9 TDI star gotovo 30 godina prešao je 2398 km sa samo jednim spremnikom!

Piše Autostart,
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Passat 1.9 TDI star gotovo 30 godina prešao je 2398 km sa samo jednim spremnikom!
Foto: Youtube/Screenshoot

Rezerva se upalila tek nakon 2090 kilometara, ali Passat je nastavio još sviše od 300 kilometara i bez problema stigao do cilja u sjevernoj Švedskoj

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Dok se automobilska industrija uglavnom nadmeće (skromnim) dosegom električnih automobila, jedan gotovo 30 godina star dizelski Volkswagen Passat podsjetio je koliko je nekadašnji TDI recept mogao biti učinkovit. Njemački youtuber poznat kao "Offroadventure" krenuo je u neobičan test s Volkswagenom Passatom B5 1.9 TDI iz 1998. godine. Cilj je bio jednostavan, ali nimalo lagan: s jednim spremnikom goriva stići od Hildesheima u Njemačkoj do polarnog kruga u sjevernoj Švedskoj.

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