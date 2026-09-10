Pazi što skidaš! Bliži se GTA 6 i i hakeri koriste histeriju oko igre, brojne prevare kradu podatke

Iščekivanje GTA 6, čiji je izlazak zakazan za studeni 2026. godine, dosegnulo je nevjerojatne razine. Dok milijuni obožavatelja broje dane, cybedr kriminalci koriste ovu priliku za širenje opasnog zlonamjernog softvera, ciljajući upravo one najnestrpljivije koji pokušavaju doći do igre prije službenog izlaska. Sigurnosni stručnjaci upozoravaju kako je svaka ponuda za preuzimanje GTA 6 koja se trenutno može pronaći na internetu gotovo sigurno zlonamjerna.

Sveobuhvatni napad na nestrpljive fanove

Kriminalci koriste različite metode kako bi svoje lažne verzije igre dostavili žrtvama. Jedna od najčešćih tehnika je takozvano "trovanje" rezultata pretraživanja (SEO poisoning), gdje se zlonamjerne stranice optimiziraju tako da se pojavljuju na samom vrhu pretraga za pojmove poput "GTA 6 download" ili "GTA 6 demo". Osim toga, lažne instalacijske datoteke, poznate kao ISO datoteke, masovno se dijele na gaming forumima, društvenim mrežama i torrent stranicama.

Kako bi zavarali korisnike, napadači se služe trikom stvaranja iznimno velikih datoteka, od kojih neke premašuju i 100 gigabajta. Time se stvara iluzija da se radi o legitimnoj, velikoj "AAA" igri. Međutim, analiza je pokazala da je većina te veličine popunjena beskorisnim, "junk" podacima, dok se stvarni zlonamjerni kod krije u znatno manjim datotekama unutar paketa.

Lažni instalacijski program kao paravan

Proces infekcije osmišljen je tako da odvrati sumnju korisnika. Nakon što žrtva preuzme i pokrene lažnu ISO datoteku, prikazuje joj se instalacijski program pod nazivom gta6installer.exe , koji ironično koristi stari logotip igre GTA 5. Pokretanjem instalacije, korisnika dočekuje poruka na ruskom jeziku koja ga upozorava da je riječ o neslužbenoj, "procurjeloj" verziji igre i da instalacija možda neće uspjeti zbog neispravnog "cracka". U poruci se čak nudi i e-mail adresa za kontakt u slučaju pogreške "License not found".

Ovo je ključni dio obmane. Nakon što instalacija završi, na ekranu se doista pojavljuje poruka "license not found". Korisnik tada pretpostavlja da je problem u "cracku", ne sluteći da se u pozadini upravo instalirao čitav niz zlonamjernih programa na njegovo računalo.

Što se krije u paketu: Od špijuna do "brisača" podataka

Analiza sigurnosne tvrtke Huntress otkrila je da se u jednom takvom lažnom instalacijskom paketu nalazio čitav arsenal zlonamjernog softvera. Napadači su, čini se, primijenili oportunistički pristup, ubacivši sve što im je bilo pri ruci. Paket je sadržavao više vrsta trojanaca za daljinski pristup (RAT), program za krađu informacija (infostealer) te ransomware koji se koristi kao "brisač" podataka (wiper).

Instalirano je nekoliko kopija poznatih RAT-ova kao što su NJRAT i DCRAT. Ovi programi napadačima daju potpunu kontrolu nad zaraženim računalom, omogućujući im da bilježe pritiske tipki, pristupaju web kameri, kradu lozinke iz preglednika, pregledavaju i mijenjaju datoteke te preuzimaju dodatni malware. Uz njih, instalira se i infostealer naziva Mercurial Grabber, alat dostupan na GitHubu koji prikuplja Discord tokene, lozinke i kolačiće iz Chrome preglednika, podatke o sesijama za igre poput Robloxa i Minecrafta, kao i serijske ključeve za Windowse.

Najopasniji dio paketa je varijanta Chaos ransomwarea. Iako je tehnički riječ o ransomwareu, napadači ga ne koriste za iznudu novca. Umjesto toga, on funkcionira kao "brisač" koji nepovratno uništava korisničke podatke. Program kriptira sve datoteke manje od 200 megabajta, dok one veće jednostavno prebriše nasumičnim podacima. Prije toga, malware briše sigurnosne kopije sustava (shadow copies) i onemogućuje opcije za oporavak Windowsa. Kao završni čin, mijenja pozadinu radne površine u sliku Spužva Boba uz poruku na ruskom: "HAKIRAO VAS JE ASHA HACKER TEAM!". U svakom folderu ostavlja i poruku koja ismijava žrtvu, navodeći: "zdravo, vaše datoteke je kriptirao achvz1om, nemam paypal ili druge banke tako da mi ne možete donirati :XD stoga, vaše datoteke su kriptirane zauvijek".

Stari alati u novom ruhu i kako se zaštititi

Dobra je vijest da zlonamjerni softver korišten u ovim napadima nije nov. Riječ je o starijim alatima, od kojih neki datiraju iz 2023. godine, a koji su samo prenamijenjeni za ovu kampanju. To znači da će ažurirani antivirusni program, uključujući i ugrađeni Windows Defender, vrlo vjerojatno prepoznati i blokirati prijetnju.

Ipak, najbolja zaštita je prevencija. Korisnicima se savjetuje da izbjegavaju preuzimanje bilo kakvog piratskog ili neslužbenog softvera, pogotovo kada je riječ o igrama koje još nisu ni izašle. U slučaju da sumnjate da ste postali žrtva ovakvog napada, prvi korak je odmah isključiti računalo s interneta. Zatim, s drugog, čistog uređaja, promijenite sve svoje lozinke, počevši od e-maila. Gdje god je moguće, aktivirajte dvofaktorsku autentifikaciju. Na kraju, jedino potpuno sigurno rješenje je potpuna reinstalacija operativnog sustava na zaraženom računalu.

*uz korištenje AI-ja