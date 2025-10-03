PepeNode tvrdi da je virtualno rudarenje budućnost dok pretprodaja doseže 1,5M$

Za PepeNode (PEPENODE) i one koji kupuju rano, prava bi se priča ipak mogla razviti 2026. godine, kada bi virtualno rudarenje moglo postati sljedeći veliki trend u kriptu.

PepeNode je prvi meme kriptovaluta projekt virtualnog rudarenja, koji proces rudarenja pretvara iz energetski zahtjevnog i kapitalno intenzivnog napora u strateški, gamificirani način zarađivanja kriptovaluta.

Umjesto natjecanja s industrijskim rudarskim pogonima, investitori mogu graditi virtualne rudarske sustave i prikupljati vodeće meme kriptovalute poput Pepe (PEPE) i Fartcoin (FARTCOIN).

Trenutno u fazi pretprodaje, projekt je već prikupio 1,5 milijuna $, a taj iznos nastavlja rasti i prije nego što je završen prvi mjesec.

Sada se tokeni prodaju po cijeni od 0,0010788 $, ali ta cijena vrijedi još samo 28 sati, nakon čega raste u sljedećem krugu.

Od godine solo rudara do ere virtualnog rudarenja

U 2025. oko pet solo rudara uspjelo je „iskopati digitalno zlato“ u Bitcoin mreži.

Prvi je bio 10. veljače, kada je nezavisni rudar riješio blok 883.181 i zaradio oko 300.000 $ u BTC-u kao nagradu od 3,15 BTC s uključenim naknadama.

Sljedeći se dogodio 4. srpnja, kada je drugi solo rudar pronašao blok 903.883 i zaradio gotovo 350.000 $ s isplatom od 3,17 BTC.

Samo nekoliko tjedana kasnije, 26. srpnja, blok 907.283 donio je sretnom rudaru nagradu od 3,125 BTC, vrijednu više od 372.000 $.

Dvije posljednje velike nagrade dogodile su se zaredom: 17. kolovoza, blok 910.440, s otprilike 373.000 $ nagrade; i 8. rujna, blok 913.632, vrijedan oko 348.000 $.

Ove rijetke pobjede došle su unatoč činjenici da je težina rudarenja dosegnula povijesno visoke razine. A s još cijelim tromjesečjem do kraja godine, moguće je da će se još solo rudara upisati na ovu listu – zbog čega bi 2025. mogla ostati zapamćena kao godina solo rudara.

No, problem je u tome što je Bitcoin rudarenje i dalje izuzetno teško za pojedinačne rudare. Jedan sretan blok može donijeti i trećinu milijuna dolara prema trenutnim cijenama, ali stalni troškovi održavanja pogona su golemi.

Procjene pokazuju da optimizirani sustavi i dalje troše između 34.176 $ i 51.264 $ za rudarenje jednog BTC-a, pri cijenama struje od 0,04–0,06 $/kWh u SAD-u. Malo koji solo rudar može to izdržati, a čak i alternative poput cloud mininga često nose visoke rizike prevara i piramidalnih shema.

Zbog toga rani ulagači PepeNodea vide virtualno rudarenje kao sljedeću granicu kripta u 2026., s potencijalom da postane još veće od booma „play-to-earn“ (P2E) igara.

Je li „Mine-to-Earn“ nova verzija P2E-a?

PepeNode mijenja dinamiku rudarenja čineći ga manje kapitalno zahtjevnim i dostupnijim prosječnim korisnicima kripta.

Cijelo rudarenje odvija se virtualno: igrači grade vlastite serverske sobe, dodaju nodeove i generiraju kriptovalute putem igre.

Privlačnost leži u gamificiranom rudarenju, gdje igrači moraju strateški razmišljati kako bi maksimizirali nagrade. Kombiniranje pravih nodeova i optimizacija sustava dovodi do većih kripto zarada. Što je bolji sustav, to je veća šansa da se osvoje ne samo PEPENODE tokeni već i bonus meme kriptovalute poput PEPE i FARTCOIN – te potencijalno i druge poznate tokene.

Na mnogo načina, to podsjeća na rani uspon P2E igara poput Axie Infinity i StepN. Ti su projekti brzo dosegnuli ogromne razine i ostali prepoznatljivi čak i nakon što su im tokeni izgubili vrijednost.

No, PepeNode se razlikuje po održivosti. Njegov „mine-to-earn“ model temelji se na deflacijskoj tokenomici: svaki put kada igrači nadograde svoje virtualne objekte, 70% potrošenih PEPENODE tokena trajno se spaljuje. S vremenom, kako usvajanje raste, ovaj mehanizam može potisnuti vrijednost tokena prema gore uz održavanje zdravog ekosustava.

Na taj način, čineći rudarenje i strateškim i gamificiranim, PepeNode prenosi model „play-to-earn“ u novu dimenziju – evoluciju u „mine-to-earn“ s potencijalom da pokrene sljedeći veliki pomak u kriptu.

Zašto su PEPENODE tokeni premašili 1,5 milijuna $ ukupne prodaje

PEPENODE token nalazi se na sjecištu korisnosti i meme kulture.

S jedne strane, nosi žabasti motiv koji je postao standard u kripto prostoru, sektoru koji vrijedi više od 5,11 milijardi $ sam za sebe.

S druge strane, pokreće novu igru tako da korisnici mogu generirati još veće meme kriptovalute.

Ono što PEPENODE razlikuje od ostalih meme kriptovaluta jest njegova dvostruka uloga – memetička snaga u kombinaciji sa stvarnom korisnošću.

Uz to dolazi i deflacijski model, gdje se svaki put kad se napravi nadogradnja spaljuje velik dio potrošenih tokena, stvarajući dugoročnu oskudicu. Zajedno, ove značajke mu daju snažan potencijal za visoku valuaciju.

Nije iznenađenje da je popularni influencer Nazza Crypto nazvao PEPENODE sljedećom meme kriptovalutom s potencijalom rasta od 100 puta, a slično mišljenje dijeli i kreator Crypto Tech Gaming.

