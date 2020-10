Pet pravih znakova da je krajnje vrijeme za nove gume na autu

Guma tlo dodiruje površinom koja otprilike odgovara površini dlana. Zato bi trebala biti u najboljem mogućem stanju. Guma u solidnom stanju će poslužiti ali nije idealna, no lošu gumu odmah treba baciti

<p>Približavanjem 15. studenog mnogi se odlučuju ljetne gume na automobilu zamijeniti zimskima. No od toga neće biti puno koristi ako su te zimske gume previše stare, istrošene ili zbog nekog drugog razloga neprikladne i nesigurne za daljnje korištenje. </p><p>Guma je jedan od najvažnijih dijelova auta, osigurava dobar kontakt s podlogom i jako utječe na udobnost samog auta. Zato se mnogi pitaju kad je pravo vrijeme da bace stare i kupe nove gume.</p><p>To nije baš lako odlučiti jer na kvalitetu gume utječe mnogo faktora, između ostalog starost, istrošenost, izloženost ekstremnijim vremenskim prilikama, broj pređenih kilometara, skladištenje, oštećenja... Neka guma koju koristite pet godina može još uvijek biti dobra, a neka će već nakon dvije, dvije biti "zrela za reciklažu". Također guma može izgledati "kao nova" no zbog starosti biti potpuno neupotrebljiva...</p><p>U nastavku donosimo pet razloga kad bi gume morali definitivno zamijeniti.</p><p><strong>1. Probušena guma </strong></p><p>Većina manjih rupa se može kvalitetno zakrpati, no ako je rupa veća i ako vam vulkanizer kaže da to neće biti sigurno, ne inzistirajte. Takva guma bi mogla puknuti ili se ispuhati i uzrokovati nesreću</p><p><strong>2. Istrošena guma</strong></p><p>Ako je gazni sloj, odnosno profil zimske gume manji od četiri milimetara svakako ju zamijenite. Kod ljetnih je najmanja preporučena debljina gaznog sloja mnogo manja - 1,5 milimetara.</p><p><strong>3. Stara guma</strong></p><p>Ako gume koristite duže od pet godina svakako ih temeljito provjerite, a ako to ne znate sami zatražite pomoć vulkanizera. Guma može izgledati dobro, no njen materijal je toliko otvrdnuo i izgubio na fleksibilnosti da je takva guma opasna. Ako je starija od deset godina odmah je bacite. </p><p><strong>4. Oštećena guma</strong></p><p>Ako gume imaju vidljive deformacije od udaraca ili mjehure na površini nisu više za korištenje. To znači da je struktura gume teško oštećena i da ona može puknuti u svakom trenutku. Također gume koje imaju dublje rezove, takve da se vidi unutrašnjost konstrukcije gume, nisu više za korištenje.</p><p><strong>5. Neravnomjerno potrošena guma</strong></p><p>Jedan dio gume može izgledati savršeno, a drugi vrlo loše. Takve gume više nisu za korištenje. Bacite ih ali nakon stavljanja novih obavezno provjerite geometriju kotača. Razlog neravnomjernog trošenja može biti i kvar na ovjesu ili mjenjaču. <br/> </p>