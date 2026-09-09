Playstation ipak neće tako brzo 'ubiti' diskove kao što se mislilo

Sony ne odustaje od svoje odluke da postupno napusti fizičke diskove za videoigre, no čini se da se to ipak neće dogoditi onoliko brzo kako su prvi izvještaji sugerirali. Dva mjeseca nakon vijesti da se Sonyjeva posljednja tvornica za proizvodnju diskova već prenamjenjuje, odjel kompanije zadužen za diskove sada tvrdi da je jedan ključan detalj, koji su prenijeli brojni mediji, bio pogrešan.

Pogrešno protumačena izjava unijela pomutnju

Prvotno je zvučalo kao da je predsjednik odjela izjavio da će tvornica u Thalgauu u Austriji proizvoditi čak 90 posto manje diskova do 2028. godine. Međutim, stvarnost je znatno drugačija. Neimenovani glasnogovornik tvrtke Sony DADC pojasnio je u razgovoru s novinarom Brianom Crecenteom da se radi o znatno manjem padu.

"Da pojasnimo i izbjegnemo bilo kakve obmanjujuće informacije: u toj je izjavi Dietmar predvidio ukupni pad obujma proizvoda za 10 posto, a ne pad na 10 posto", rekao je glasnogovornik.

Sony DADC nije odgovorio na zahtjev za provjeru činjenica portala The Verge, uključujući i pitanje o tome restrukturira li odjel i dalje svih 300 zaposlenika tvornice za rad na mikrolećama umjesto na diskovima, kako je u srpnju izvijestio ORF Austria. Ni Crecenteu nisu htjeli otkriti više detalja.

Prijelaz će trajati dulje od očekivanog

Jedan od razloga zbog kojih bi tranzicija tvornice mogla potrajati jest Sonyjeva odluka da, unatoč prestanku proizvodnje novih igara na diskovima od siječnja 2028. godine, i dalje dopusti izdavačima "ponovne narudžbe postojećih PlayStation igara na diskovima". To znači da će se stariji, već objavljeni naslovi i dalje moći tiskati na zahtjev, što osigurava određenu razinu proizvodnje i nakon zadanog roka.

Ova odluka je u skladu s općim trendom pada prodaje fizičkih medija. U Sjedinjenim Američkim Državama prodaja fizičkih igara u srpnju 2026. godine pala je na rekordno niskih 85 milijuna dolara, što je najslabiji mjesečni rezultat od početka praćenja 1995. godine. Usporedbe radi, na vrhuncu 2008. godine, godišnja potrošnja na fizičke igre iznosila je 11,6 milijardi dolara.

Digitalna budućnost i neizvjesno pitanje vlasništva

Iako će PlayStation diskovi očito ostati s nama dulje nego što se mislilo, budućnost koncepta vlasništva nad videoigrama ne izgleda obećavajuće. Nekoliko velikih izdavača primjetno izostaje iz Microsoftove inicijative "disc-to-digital", a i sam Sony neprestano daje igračima razloge za vjerovanje da uopće ne poštuje tu ideju. Pad prodaje fizičkih medija vidljiv je i iz Sonyjevih vlastitih podataka, prema kojima je u posljednjoj fiskalnoj godini otprilike 80 posto prodaje punih igara na PlayStationu bilo digitalno.

Najsvježiji primjer koji je izazvao zabrinutost jest Sonyjev šokantno izravan pravni argument u kojem tvrdi da "razumni potrošači" ne mogu vjerovati da posjeduju igru nakon što je kupe. Njihova argumentacija temelji se na ideji da, kad bi netko uistinu posjedovao igru, kako bi onda moglo postojati više njezinih kopija istovremeno? Ova retorika, zajedno s incidentom u kojem je Sony zbog isteka licence izbrisao 551 kupljeni film iz digitalnih zbirki korisnika na PlayStation Storeu, samo pojačava strahove igrača o trajnosti digitalnog sadržaja i stvarnom značenju "kupnje" u digitalnom svijetu.

*uz korištenje AI-ja