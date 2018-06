Počela državna matura: Etiku i glazbeni nitko ne želi pisati...

Deveta po redu državna matura zasad, za razliku od prethodnih godina, prolazi bez nedaća. Dosad nije bilo krađe testova, curenja pitanja i sličnih nepodopština.

Devetoj državnoj maturi u Hrvatskoj pristupit će 12.679 gimnazijalaca i 17.371 maturant strukovnih škola. Uz obavezne predmete, polažu se i izborni. Od tih predmeta najbolje kotira fizika, koju će polagati 8381 učenik, od čega 4442 gimnazijalca. Slijede biologija, politika i gospodarstvo, psihologija i kemija. Najmanje zanimanja maturanti su pokazali za polaganje etike, logike, glazbene umjetnosti i vjeronauka. Prvog dana državne mature njih dvjestotinjak polagalo je ispit iz glazbenog i etike.

- Danas su krenuli takozvani mali ispiti, glazbeni i etika. Na glazbenom je bilo svega dvoje naših učenika. Većina je trenutačno u panici, intenzivno uče i pripremaju se, no to je dobro. To znači da su odgovorni. Matura im je važna za upis na fakultet i nimalo ne sumnjam u njih - rekao nam je u četvrtak Drago Bagić, ravnatelj zagrebačke II. gimnazije.

Dodao je kako na ovogodišnjoj maturi ne očekuje probleme.

- Ovo je deveta državna matura i za nas nema nikakvih nepoznanica. Sve smo to već isprobali i uvjeren sam da će i ove godine matura proći odlično. Sve teče u najboljem redu i tako ćemo odraditi cijelu državnu maturu. Uvjeren sam da će se svi upisati na željene fakultete jer su to sve dobra djeca - istaknuo je Bagić.

Uz ispit iz etike i glazbene kulture, u četvrtak su maturanti pripadnici nacionalnih manjina pisali i test iz srpskog jezika. Sljedeći ispiti na rasporedu su već danas, kad đaci polažu testove iz logike i francuskog jezika, na nižoj i višoj razini.

Potom slijede ispiti iz sociologije i geografije, koji se polažu u ponedjeljak. Dan kasnije pisat će se ispit iz biologije i psihologije, u srijedu fizika te politika i gospodarstvo, a u četvrtak talijanski jezik i likovna umjetnost. Drugi tjedan održavanja državne mature završit će ispitima iz fizike i kemije. Obavezni hrvatski jezik polagat će se 18. lipnja, a dan kasnije će đaci pisati i esej iz hrvatskog. Nižu razinu iz hrvatskog prijavilo je nešto više od 10.000 polaznika, a višu njih nešto više od 22.500.

Ovogodišnja matura nosi novinu u ispitu iz hrvatskog. Uveden je prag prolaznosti pa će ispit položiti oni maturanti koji ostvare minimalni prag na eseju, kao i na ispitu znanja. U četvrtak, 21. lipnja, polažu se obje razine engleskog jezika. Matematika će se polagati 27. lipnja, a ovogodišnja državna matura završit će 29. lipnja pisanjem ispita iz latinskog. Konačni rezultati bit će objavljeni 16. srpnja.

Tema: Bolje obrazovanje 2018.