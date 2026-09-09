Podatkovni centri u Britaniji stvorit će samo četvrtinu predviđenih radnih mjesta?

Podatkovni centri u Ujedinjenom Kraljevstvu stvorit će samo četvrtinu radnih mjesta koje je predvidio tehnološki sektor, dok će istovremeno trošiti ogromne količine energije, pokazuje novo istraživanje. Ovi golemi potrošači resursa u središtu su žestoke debate o ravnoteži između gospodarskog napretka i utjecaja na okoliš.

Ekološki think-tank Verdant predviđa da će svi podatkovni centri koji su trenutno u planu vjerojatno izravno zaposliti 10.400 radnika. Ta brojka u oštrom je kontrastu s više od 40.000 radnih mjesta koja se navode u projekcijama industrijske lobističke skupine TechUK. Laburisti su stali u obranu brze izgradnje AI podatkovnih centara usprkos rastućem skepticizmu javnosti, zabrinute zbog njihove potražnje za vodom i energijom. Vlada je također ponovila tvrdnje TechUK-a o otvaranju novih radnih mjesta.

Analiza otkriva manje intenzivnu zaposlenost

Verdantova analiza temelji se na 20 projekata za koje su podaci o broju zaposlenih javno dostupni, uključujući zahtjeve za planiranje, poslovne knjige tvrtki i priopćenja za medije, kao i na međunarodnim usporedbama. Prema njihovom izvješću, podatkovni centri koji su već izgrađeni izravno su stvorili manje od 4400 radnih mjesta, što je oko 8,6 radnih mjesta po megavatu potrošene energije, u usporedbi s 43,7 radnih mjesta koliko tvrdi TechUK.

Verdant također tvrdi da su mnogi budući projekti koji su trenutno u fazi planiranja znatno većih razmjera, pa će vjerojatno biti još manje radno intenzivni, stvarajući možda samo 1,6 stalnih radnih mjesta po megavatu. Analiza se usredotočuje na stalne radnike potrebne za održavanje i rad podatkovnih centara, zanemarujući mnogo veći broj privremenih građevinskih poslova potrebnih za njihovu izgradnju.

​- Požuruju nas da podržimo frenetičnu izgradnju podatkovnih centara na vrlo klimavim ekonomskim osnovama. Jasno je da umjetna inteligencija i srodne tehnologije imaju velik potencijal. No, ogromni novi podatkovni centri dolaze sa značajnim stvarnim troškovima za lokalne zajednice, pa čak i za naše klimatske ambicije, a njihov slučaj upotrebe moraju opravdati vlada i industrija, umjesto da pretpostavljamo da možemo prvo graditi, a zatim smišljati zašto smo to učinili - rekao je James Meadway, suvoditelj think-tanka.

Kako bi naglasio intenzitet korištenja resursa ovih golemih skladišta podataka, Verdant je usporedio 8,6 radnih mjesta koje trenutno stvaraju po megavatu potrošene energije s oko 400 u tvornici automobila i više od 3600 u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi.

Vlada i industrija odbacuju kritike

Vlada je odbacila ovu usporedbu i dovela u pitanje Verdantovu metodologiju. Glasnogovornik je izjavio: "Ovo izvješće oslanja se na duboko obmanjujuću metriku radnih mjesta po megavatu, povlači lažne usporedbe s bolnicama i školama te se čini da brka električni kapacitet sa stvarnom potrošnjom. Ozbiljnije, zanemaruje širu ekonomsku vrijednost računalnih kapaciteta te argument nacionalne sigurnosti i suverenosti za izgradnju ključne digitalne infrastrukture u Britaniji."

Iz Verdanta su poručili da su svoje izračune temeljili na električnom kapacitetu koji tehnološke tvrtke tvrde da im je potreban, što bi i dalje moglo istisnuti alternativne planove, čak i ako dovršeni podatkovni centri na kraju ne iskoriste sav kapacitet.

Glasnogovornik TechUK-a je rekao: "Naše procjene da britanska industrija podatkovnih centara podržava 43.500 radnih mjesta i da bi mogla podržati još 40.000 do 2035. godine, izgrađene su na objavljenoj metodologiji korištenjem industrijskih podataka i standardnih tehnika procjene ekonomskog utjecaja. Brojke su transparentno izgrađene od najboljih dostupnih industrijskih podataka u to vrijeme i uvjereni smo da ostaju razumna procjena doprinosa sektora zapošljavanju."

Političke podjele i širi kontekst

Laburistička stranka klasificirala je AI podatkovne centre kao ključnu nacionalnu infrastrukturu u pokušaju da ubrza proces planiranja. S druge strane, Zelena stranka u Engleskoj pozvala je na moratorij na izgradnju podatkovnih centara, dok su u Škotskoj održani prosvjedi usred tvrdnji da se masivni projekti guraju bez adekvatne provjere.

Ujedinjeno Kraljevstvo je najveće tržište podatkovnih centara u Europi, a London je jedno od glavnih svjetskih središta. Sektor doživljava neviđeni rast, potaknut milijardama ulaganja u nove projekte. To stvara značajnu potražnju za kvalificiranim stručnjacima, ali industrija se istovremeno suočava s kritičnim nedostatkom vještina. Istodobno, automatizacija i umjetna inteligencija transformiraju rad podatkovnih centara, prebacujući fokus ljudskih uloga na strateške i analitičke odgovornosti, što bi dugoročno moglo dodatno utjecati na broj i vrstu dostupnih poslova.









*uz korištenje AI-ja